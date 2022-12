FC Nantes : La déception de Corchia après le nul contre l'ESTAC

Publié par Jules le 29 décembre 2022 à 15:10

Hier après-midi, le FC Nantes a concédé le match nul contre l'ESTAC Troyes à l'occasion du match de reprise de la Ligue 1 suite à la trêve internationale.

Pour son premier match après la longue trêve internationale imposée par la Coupe du monde 2022 qui se tenait au Qatar, le FC Nantes affrontait l'ESTAC dans une rencontre de la peur entre deux équipes qui visent le maintien cette saison. Au final, les Canaris ont dû se contenter d'un petit point, puisqu'ils n'ont pas réussi à faire sauter le verrou troyen et n'ont pu ramener mieux qu'un triste 0-0 de leur déplacement dans l'Aube ce mercredi. Un résultat qui ne contente personne.

En effet, après une entame de saison plus que délicate, le FC Nantes se retrouve désormais classé à la 16e place de Ligue 1, avec un seul petit point d'avance sur le Stade Brestois, 17e et premier relégable. La situation devient donc urgente pour les hommes d'Antoine Kombouaré, qui n'ont pas remporté un seul de leurs 5 derniers matchs de Ligue 1 et qui se retrouvent dans une position assez délicate pour la deuxième partie de saison.

FC Nantes : Sébastien Corchia exprime sa frustration suite au match nul contre Troyes

Après la rencontre, Sébastien Corchia, titulaire à droite de la défense du FC Nantes, a exprimé ses regrets quant au match des Canaris, une rencontre largement à la portée des Jaune et Vert selon l'ancien défenseur du FC Séville. " Dans l’ensemble on a fait un match solide et on les a mis en difficulté. On est forcément déçu parce qu’on aurait pu gagner ce match, mais on aurait aussi pu le perdre. "

Le FC Nantes doit vite oublier ce match nul, le 8e de la saison pour le FCN qui est l'équipe ayant le plus été tenue en échec en Europe, et se tourner vers le prochain match contre l'AJ Auxerre. " Il faut se concentrer sur le match contre Auxerre qui sera super important, explique Sébastien Corchia. On sait que chez nous les supporters vont pousser et il faudra tout donner pour remporter les trois points. "