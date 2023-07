Alors que le FC Nantes n'a toujours pas recruté en ce début de mercato estival, le FCN vient d'annoncer le départ de quatre joueurs.

Mercato FC Nantes : Charles Traoré et Sébastien Corchia quittent le FCN

Après plusieurs années passées à fouler les pelouses de Ligue 1 sous le maillot nantais, Charles Traoré et Sébastien Corchia quittent officiellement le FC Nantes. En fin de contrat le 30 juin dernier, les deux joueurs n'ont pas prolongé l'aventure en Loire-Atlantique, et vont donc devoir se trouver un nouveau point de chute pour la prochaine saison.

Le club a annoncé la nouvelle via un communiqué officiel dans lequel il remercie les deux joueurs d'avoir défendu le maillot nantais. "Charles Traoré et Sébastien Corchia quittent le FC Nantes. Tous les deux en fin de contrat au 30 juin 2023, le Club tient à les remercier pour toutes ces saisons en Jaune et Vert."

Evann Guessand et Joao Victor retournent dans leurs clubs respectifs

Même son de cloche pour Evan Guessand et Joao Victor. Après un an passé au FC Nantes, l'attaquant franco-ivoirien retourne à l'OGC Nice après un prêt d'une saison où il aura disputé 30 matchs de championnat pour 3 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées.

Concernant le défenseur brésilien, ce dernier est arrivé l'hiver dernier en provenance de Benfica pour un prêt de six mois. Le joueur de 24 ans aura grandement contribué au maintien du club dans l'élite en ayant souvent dépanner dans le couloir droit de la défense nantaise. Désormais, avec ces 4 départs actés par les dirigeants nantais, le FC Nantes devrait pleinement se mettre à la recherche de renfort durant les deux prochains mois du mercato estival.