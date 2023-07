Annoncé sur le départ au FC Sochaux, un milieu n'a pas encore choisi sa prochaine destination. Plusieurs clubs tentent de l'enrôler dont le FC Nantes.

Après une saison difficile, le FC Nantes tente de repartir de l'avant. Avec un maintien acquis de justesse et une Coupe de France perdue en finale, les Canaris vont se renforcer pour mieux aborder la prochaine saison. Le tout, avec Pierre Aristouy à leur tête. Arrivé en pompier de service pour sauver le club lors du dernier exercice, l'ancien coach des U19 a su convaincre la direction de le prolonger.

Au niveau du mercato estival, le FCN a déjà perdu gros sur le plan sportif. Ludovic Blas a officiellement quitté le club il y a 3 jours, et s'est engagé jusqu'en juin 2027 avec le Stade Rennais. Un transfert qui ne devrait pas passer chez les supporters, puisqu'il a rejoint une équipe rivale. Le défenseur Sébastien Corchia a également annoncé son départ de Nantes. João Victor est lui retourné au Benfica Lisbonne, tandis qu'Evann Guessand a repris l'entraînement avec l'OGC Nice.

Le FC Nantes soumis à une forte concurrence pour Rassoul Ndiaye

Malgré les départs annoncés, le FC Nantes a les armes pour rebondir. Le seizième de la dernière saison de Ligue 1 s'est déjà offert trois recrues cet été : Hugo Barbet (gardien), Mostafa Mohamed et Andy Delort. Ces deux derniers ont vu leur option d'achat être levée après un prêt. Le premier a inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives en 51 matchs. Le second compte 2 réalisations en 17 rencontres. Moins convaincant, Delort devrait être rapidement revendu : il est pressenti pour signer à Umm-Salal SC (Qatar).

En dépit de ce retournement de situation, Waldemar Kita va peut-être enregistrer un nouveau renfort dans les prochains jours. Le prometteur milieu de terrain du FC Sochaux, Rassoul Ndiaye serait sur les tablettes du président nantais. Le joueur de 21 ans avait été l'une des révélations de la Ligue 2 lors de la saison 2021-2022 (5 buts, 3 passes décisives en 37 matchs). Lors du dernier exercice, il a été moins en vue (un but et une passe décisive en 31 rencontres) mais a permis à son club de croire longtemps à la montée en Ligue 1. Le FCSM attend au moins 1,5 millions d'euros pour ses services selon L'Équipe. Le Havre, Brest, Brentford, Watford et Anderlecht font également partie de ses prétendants. Nantes va devoir montrer les muscles pour rafler la mise.