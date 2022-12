PSG Mercato : Le Sporting Portugal répond déjà pour Pablo Sarabia

Publié par JEAN-LUC D le 29 décembre 2022 à 16:26

En souffrance au PSG, Pablo Sarabia aimerait travailler de nouveau avec Ruben Amorim dès janvier. L’entraîneur du Sporting Portugal a évoqué cette hypothèse.

Revenu d’un prêt réussi au Sporting Portugal, Pablo Sarabia se voit barré au sein de l’attaque du Paris Saint-Germain par la rude concurrence de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international espagnol aurait rencontré sa direction après la Coupe du monde 2022 pour réclamer une amélioration de sa situation ou un départ lors du prochain marché des transferts cet hiver, selon les informations relayées par le quotidien L’Équipe.

Au portugal, le journal Record croit savoir que l’ancien milieu de terrain offensif du FC Séville se verrait bien retourner au Sporting pour travailler de nouveau avec Ruben Amorim. Cependant, le salaire de Sarabia pourrait constituer le principal obstacle à un éventuel retour chez les Vert et Blanc. Une tendance confirmée par l’entraîneur de la formation lisboète.

PSG Mercato : Pablo Sarabia pas dans les limites du Sporting

Prêté la saison dernière au Sporting Portugal, Pablo Sarabia a laissé de bons souvenirs dans le club de Lisbonne. Toutefois, Ruben Amorim a expliqué dans les colonnes du média espagnol AS qu’un retour de l’ailier du Paris Saint-Germain serait trop compliqué à réaliser financièrement pour l’ancien club de Vitinha.

« Sarabia ? On l'a toujours beaucoup aimé, il était important dans notre équipe, mais nous avons toujours notre plafond salarial, nos limites », a déclaré le technicien portugais avant d’ajouter : « nous avons Rodrigo qui vient de signer. Je regarde plus Rodrigo que le retour de Pablo. Je pourrais appeler Pablo, mais je suis plus concentré sur le fait de faire de Rodrigo un meilleur joueur ».

Ce jeudi, le portail espagnol Fichajes a révélé que le FC Séville envisagerait un transfert de son ancien joueur pour renforcer le secteur offensif de Jorge Sampaoli notamment avec le récent départ d’Isco et la situation difficile de Papu Gomez.