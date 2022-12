Angers SCO Mercato : Annonce du SCO sur le nouvel entraineur

Publié par ALEXIS le 29 décembre 2022 à 21:56

Le président d’ Angers SCO a lâché un gros indice sur l’avenir de l’entraineur intérimaire du club, Abdel Bouhazama, successeur de Gérald Baticle.

Promu entraineur intérimaire d’ Angers SCO, à la suite de la mise à pied de Gérald Baticle le 23 novembre, Abdel Bouhazama a été confirmé comme entraineur intérimaire après le limogeage officiel du technicien de 53 ans, le 22 décembre dernier. Il a dirigé son premier match officiel en Ligue 1, mercredi, face à l’AC Ajaccio, mais cette première s'été soldée par une défaite (1-0) en Corse. Ayant effectué la préparation pendant la trêve de la Coupe du monde 2022, Abdel Bouhazama a la confiance de la direction du SCO pour l'instant. Il devrait enchainer lors de la 17e journée de Ligue 1, le dimanche 1er janvier (15h), face au FC Lorient. Ce serait son premier match au stade Raymond-Kopa, à la tête de l’équipe professionnelle d’ Angers SCO.

Angers SCO Mercato : Le président du SCO cherche un nouvel entraineur

Le club d’Anjou est dernier du championnat avec seulement 8 points et 35 buts concédés en 16 matchs de Ligue 1 disputés. Il y a donc urgence au sein du club de Maine-et-Loire. Conscient de cela, le président de Saïd Chabane est monté au créneau pour clarifier la situation de l’entraineur intérimaire. Ce dernier ne restera pas à son poste comme l’a annoncé le grand patron d’ Angers SCO. « Abdel Bouhazama occupe le poste aujourd’hui d’entraineur numéro 1 par intérim. En attendant de prendre la décision finale... Ça veut dire qu’on cherche un entraineur », a-t-il fait savoir, au micro de Prime Video. Saïd Chabane se donne en effet un peu de temps pour observer les résultats de l’ex-coach de la réserve du SCO. « Après on verra comment ça va se passer sur les premiers matchs et par rapport aux attentes du club aussi », a-t-il indiqué par la suite.