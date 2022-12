PSG Mercato : Verratti livre une confidence sur sa prolongation !

Publié par JEAN-LUC D le 29 décembre 2022 à 20:26

Mercredi soir, le PSG a officialisé la prolongation de contrat de Marco Verratti. Le milieu italien est revenu sur les coulisses de cette nouvelle signature.

Comme pressenti depuis plusieurs semaines, le mariage entre le Paris Saint-Germain et Marco Verratti va durer au-delà de juin 2024. Arrivé à l’été 2012 pour 12 millions d’euros, l’ancien milieu de terrain de Delfino Pescara a paraphé un nouveau bail le liant désormais jusqu’au 30 juin 2026 avec le club de la capitale française. Une prolongation vivement souhaitée par le principal intéressé, qui aspire désormais à durer encore un peu plus sous les couleurs Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Verratti : « on a trouvé un accord en un rendez-vous »

Marco Verratti n’a jamais caché son amour pour le Paris Saint-Germain. Heureux et totalement épanoui à Paris, le coéquipier de Kylian Mbappé aimerait même défendre les couleurs parisiennes jusqu’à la fin de sa carrière. À 30 ans, le Champion d’Europe 2021 avec la sélection italienne s’est lié au PSG jusqu’en juin 2026, soit jusqu’à ses 34 ans. Redevable au champion de France en titre, Marco Verratti avoue d’ailleurs s’être rapidement mis d’accord avec sa direction lors des premières discussions pour sa reconduction.

« C’était très facile de trouver un accord pour ma prolongation. On a fait seulement un rendez-vous et on l'a trouvé tout de suite. Je me sens très heureux à Paris et j'ai envie de redonner toute la confiance que le club m'a donnée toutes ces années », a déclaré le compatriote de Gianluigi Donnarumma au micro de Canal+, avant d’ajouter : « j’ai pu faire ce que j'aime dans la vie, c'est-à-dire jouer avec de grands joueurs, jouer de grands matchs, je serai toujours reconnaissant. J'ai tout ici à Paris. Je suis dans un grand club avec de grands objectifs. Je me sens vraiment heureux ici. » D’après Goal, après Marco Verratti, le Paris SG devrait prolonger le contrat de plusieurs de ses cadres à commencer par Lionel Messi, lors de son retour au PSG, début janvier.