PSG Mercato : Luis Campos refroidi pour un crack argentin

Publié par Ange A. le 30 décembre 2022 à 05:06

Le PSG fait partie des clubs intéressés par Enzo Fernandez, l’une des sensations du Mondial. Benfica a tranché pour son champion du monde.

Comme bon nombre de clubs, le Paris Saint-Germain suivait la Coupe du monde avec un intérêt particulier. S’il compte désormais un nouveau champion du monde dans ses rangs en la personne de Lionel Messi, le PSG a également été séduit par un autre Argentin. Désigné meilleur jeune joueur de la Coupe du monde, Enzo Fernandez est sur les tablettes du Paris SG et d’autres écuries européennes. Âgé de 21 ans, le milieu de terrain évolue au Benfica Lisbonne depuis cet été. Six mois après son arrivée sur le Vieux continent en provenance de River Plate, l’international argentin (10 sélections/11 but) pourrait déjà rejoindre un club plus huppé. Seulement, le club lisboète n’entend pas se séparer de cette pépite.

PSG Mercato : Benfica ferme la porte à Enzo Fernandez

« Nous ne voudrions pas vendre Enzo Fernandez en janvier, mais nous sommes prêts à faire plaisir au garçon si une offre de 120 millions d’euros apparaît ». Dans un communiqué, le Benfica Lisbonne a démenti ces récents propos attribués à son président Rui Costa. Des propos polémiques pour le club lisboète, tant ils ouvraient la porte à un départ de l’Argentin dès cet hiver. Pour le pensionnaire de Liga Nos, un transfert de Fernandez n’est pas à l’ordre du jour. « Le Benfica Lisbonne réitère son intention de compter sur le joueur Enzo Fernandez jusqu’à la fin de la saison », assure la formation portugaise au sujet de sa pépite.

Reste maintenant à savoir si cette sortie suffira à calmer les ardeurs du PSG et d’autres prétendants du compatriote de Lionel Messi. Chelsea, le FC Barcelone, le Real Madrid et Liverpool seraient autant de courtisans du champion du monde. Recruté contre 12 millions d’euros cet été, sa valeur marchande est désormais estimée à 55 millions d’euros sur Transfermarkt. Un montant qui pourrait être revu à la hausse au vu de l’intérêt qu’il suscite et de son contrat encore valide jusqu’en 2027.