PSG Mercato : Le Benfica lâche déjà sa réponse pour Enzo Fernandez

Publié par JEAN-LUC D le 20 décembre 2022 à 21:45

Meilleur jeune joueur de la Coupe du monde 2022, Enzo Fernandez attire tous les grands, dont le PSG. Mais il faudra compter avec l’intransigeance du Benfica.

Élu meilleur jeune joueur de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Enzo Fernandez est la grosse surprise du sacre de l’Argentine. Et tout logiquement, le milieu de terrain du Benfica Lisbonne attire déjà presque tous les grands clubs européens, notamment le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea, Arsenal et l’Inter Milan. Tous ces clubs se sont déjà rapprochés de l’entourage du joueur de 21 ans pour prendre la température. Rayonnant au milieu de terrain de l’Albicéleste aux côtés de Lionel Messi, Enzo Fernandez pourrait ainsi rejoindre les rangs d’une formation plus prestigieuse dans les semaines ou mois à venir. Toutefois, le PSG va devoir se montrer très convaincant dans ce dossier.

PSG Mercato : Enzo Fernandez bloqué par le Benfica ?

En effet, selon les informations du média portugais O Jogo, pour s’adjuger la signature d’Enzo Fernandez durant le marché des transferts de janvier, qui s’ouvre bientôt, il faudra débourser 120 millions d’euros, soit le montant de la clause libératoire fixée par le Benfica Lisbonne pour son joyau argentin. Le média lusitanien explique que le club portugais ne souhaite pas envisager se séparer de son joueur avant la fin de la saison. Sauf si un prétendant consent à verser l’entièreté du montant de sa clause libératoire.

Le Paris Saint-Germain pourrait activer le levier Leo Messi afin d’attirer le joueur du SL Benfica et renforcer son milieu de terrain. Les performances du champion du monde n'ont d'ailleurs pas échappé au Paris Saint-Germain qui a démontré un certain intérêt, selon le média portugais O Jogo. Selon plusieurs médias, le club de la Mersey aurait conclu un accord avec l'agent du joueur pour être prioritaire sur ce dossier en vue du mercato estival.

La tâche sera nettement plus compliquée cet hiver puisque Benfica n'est pas vendeur, précise O Jogo. Le club portugais a fait savoir qu'il n'avait nullement l'intention de céder son protégé et qu'il faudrait s'acquitter de la clause libératoire fixée à 120 millions d'euros pour le débaucher. Un montant loin d'être accessible pour tous les prétendants cités.