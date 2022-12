FC Nantes Mercato : Le FCN à la lutte avec l'ASSE pour un roc défensif ?

Publié par Thomas G. le 30 décembre 2022 à 11:41

Conscient de la nécessité de recruter un renfort en défense, le FC Nantes pourrait s'attacher les services d'un défenseur expérimenté.

Le FC Nantes pourrait se montrer actif lors du prochain mercato hivernal, les Nantais sont 16es de Ligue 1 et la menace d’une relégation plane toujours. Cette saison, les hommes d’Antoine Kombouaré ne parviennent pas à retrouver leur solidité défensive. Dans cette optique, les dirigeants du FCN aimeraient recruter un nouveau défenseur cet hiver.

Antoine Kombouaré veut solidifier sa ligne défensive pour remonter au classement lors de la deuxième partie de saison. L’achat d’un défenseur permettrait également aux Canaris de pouvoir compter sur un groupe plus étoffé. Les Nantais vont notamment devoir faire face à l’accumulation des matchs avec la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue Europa.

Le FC Nantes sera opposé à la Juventus de Turin lors des 16es de finale de la Ligue Europa. L’arrivée d’un défenseur pourrait être une aubaine pour les Nantais avant ce choc. Selon l’insider nantais Emannuel Merceron, un défenseur sénégalais aurait été proposé au FC Nantes récemment. Les Canaris se seraient renseignés sur la situation du roc défensif de l’Olympiakos, Pape Abou Cissé. L’ancien ajaccien a disputé la Coupe du Monde cet hiver et ses performances ont attiré de nombreuses convoitises. En plus du FC Nantes, l’AS Saint-Etienne serait également intéressée par son ancien défenseur.

FC Nantes Mercato : Les Canaris veulent repartir de l'avant

Si Pape Abou Cissé semble davantage se rapprocher de l' ASSE cet hiver, les Canaris s’activent en coulisse pour se renforcer dès l’ouverture du mercato hivernal. L’objectif du FCN est de recruter trois joueurs en janvier pour éviter la relégation en fin de saison. Dans le même temps, le FC Nantes va devoir rapidement réagir après le match nul face à l’ESTAC. Les hommes d’Antoine Kombouaré reçoivent l’AJ Auxerre, dimanche, pour un choc décisif dans la course au maintien.