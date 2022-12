FC Nantes : Antoine Kombouaré donne son avis sur Troyes

Publié par Jules le 27 décembre 2022 à 16:10

Tandis que la Ligue 1 va reprendre ses droits, le FC Nantes est décidé à se relancer au plus vite. Antoine Kombouaré a donné son avis sur Troyes.

Après de longues semaines de pause, la Ligue 1 va reprendre cette semaine, et le FC Nantes n'échappe pas à la règle. Les Canaris affrontent Troyes ce mercredi à 15h, en ouverture de la 16e journée de championnat. Un match clé pour les hommes d'Antoine Kombouaré, qui ont mal débuté la saison, et qui devront s'imposer pour espérer quitter la 15e place du classement, et se donner un peu d'air dans la lutte pour le maintien dans l'élite du football français cette année.

En conférence de presse, l'entraîneur du FC Nantes est revenu sur le début de saison compliqué des Canaris, et la nécessité de redresser la barre au plus vite. "Les joueurs savent qu’il faut démarrer fort cette deuxième partie de saison et entamer le championnat de la meilleure des façons pour ensuite jouer l’Europe un peu plus tard, dans de bonnes conditions aussi. Cette [15ème] place en Ligue 1 ne nous satisfait pas. Mais pour beaucoup de raisons, j’ai confiance sur le sérieux de mes joueurs, sur leur implication et leur investissement pour redresser la barre." Premier élément de réponse demain pour les supporters du FCN.

FC Nantes : Antoine Kombouaré se méfie de l'ESTAC

Malgré la 13e place au classement, l'ESTAC reste une équipe qui peut mettre le FC Nantes en danger. "La donne change un peu à Troyes parce qu’ils ont un nouvel entraineur, avec des nouveaux principes de jeu. Je m'attends à un match compliqué. [...] Si les joueurs sont toujours les mêmes, leur animation est un peu différente. Mais pour nous, ça ne change pas le problème. On veut aller là-bas faire un gros match et l’emporter. Mais on s’attend à un adversaire coriace." L'ESTAC sera donc un adversaire imprévisible, qui pourrait déranger les Canaris.

Alors que les Canaris attendent encore des recrues, notamment en attaque, le FC Nantes, coaché par Antoine Kombouaré, va tout de même essayer de performer contre l'ESTAC ce mercredi afin de remonter au classement de Ligue 1.