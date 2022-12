FC Lorient : Le constat alarmant de Le Bris après Montpellier

Publié par ALEXIS le 30 décembre 2022 à 12:04

Sans victoire depuis la 10e journée, le FC Lorient est en chute libre en L1. Son entraineur a tiré la sonnette d’alarme après défaite contre Montpellier.

Après un début de saison canon, rien ne va plus pour le FC Lorient en Ligue 1 ! Depuis la 10e journée disputée le 9 octobre, le club mosellan n’a plus gagné de match. Jeudi, le FCL s’est encore incliné, face au Montpellier HSC (0-2) au stade du Moustoir. L’équipe de Régis Le Bris reste ainsi sur sa série négative de 6 rencontres sans victoire, soit trois défaites et autant de matchs nuls. Conséquence de cette série, le FC Lorient est désormais 7e à 5 points de la 3e place du podium. Justement, parlant de podium, les Merlus ont été 3es, puis dauphins du leader le PSG, respectivement à l’issue des 9e et 10e journées du championnat. Mais depuis qu’ils ne gagnent plus, ils sont en chute libre. Et cela commence à inquiéter l’entraineur du FC Lorient.

FC Lorient : Régis Le Bris attend la réaction des Merlus à Angers

À la fin de la dernière défaite contre le MHSC, Régis Le Bris a attiré l’attention de ses joueurs sur leur contreperformance individuelle. « Le scénario et ce qu'on a mis dans notre match sont forcément très décevants. Il faut se regarder en face et se dire qu'il nous en manquait chacun à notre poste respectif. À partir du moment, où l'on est à 10%, 20% ou 30%, la Ligue 1 nous rappelle que ce n'est pas possible parce que ça ne passe pas. C'est la réalité de la compétition », a-t-il souligné, déçu.

Après avoir tiré la sonnette d’alarme, le coach des Tangos s’est projeté sur le prochain match contre Angers SCO, lanterne rouge de la Ligue 1, dimanche (15h) au stade Raymond Kopa. Il exige une réaction immédiate de ses joueurs, pour mettre fin à la spirale négative, en renouant avec la victoire. « On a pris une gifle, ça arrive. On n'est pas abattu pour autant, loin de là. Ce qui est important maintenant, c'est de réagir à cette gifle », a demandé Régis Le Bris.