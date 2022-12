RC Lens : Grosse inquiétude pour un cadre du RCL avant Paris

Publié par Enzo Vidy le 30 décembre 2022 à 13:31

Lors du match nul à Nice jeudi soir, le RC Lens n'a peut-être pas seulement perdu deux points. Voici les dernières informations.

Tenu en échec à l'Allianz Riviera par l'OGC Nice (0-0), le RC Lens a laissé filer deux points précieux dans la course au titre. Désormais, les Sang et Or ont 7 points de retards sur le Paris SG, avant le choc de dimanche prochain à Bollaert entre les deux équipes. Derrière, l' OM revient progressivement sur les talons du RCL avec seulement 4 unités de retard. Mais le principal problème du RC Lens ne concerne pas la mauvaise opération de la veille, mais plutôt les pépins physiques qui ne cessent de s'enchainer dans l'effectif de Franck Haise.

Déjà privé d'Adam Buksa, Wuilker Farinez et Jimmy Cabot, le RC Lens a récemment appris la blessure à l'épaule de David Pereira da Costa. Touché lors d'une séance d'entraînement quelques jours avant le déplacement à Nice, le jeune milieu offensif portugais pourrait subir une opération chirurgicale qui le priverait des terrains jusqu'au mois d'avril. Mais l'hécatombe ne s'arrête pas là, puisqu'hier soir, un taulier du RCL a dû quitter ses partenaires à l'heure de jeu.

RC Lens : Facundo Medina incertain pour la réception du PSG

Touché aux ischios-jambiers en seconde période, Facundo Medina, défenseur du RC Lens, pourrait manquer la réception du PSG dimanche prochain à Bollaert. En conférence de presse à l'issue de la rencontre, Franck Haise a donné quelques nouvelles sur l'état de santé de son joueur. " C'est aux ischios-jambiers. Je pense que ce n’est pas très grave mais l’idée était de ne prendre aucun risque, non seulement parce qu’on a un match dans trois jours mais parce qu’il fallait de toute manière être prudent sur un joueur qui aurait pu se blesser plus gravement. On attendra ce week-end pour prendre une décision pour lui et pour David Pereira da Costa. " Les prochaines heures devraient être déterminantes pour le défenseur Sang et Or, et si son absence venait à être confirmée, ce serait un sacré coup dur pour le RC Lens.