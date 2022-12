RC Lens : Accroché par Nice, Haise lance le choc contre Paris

Publié par Ange A. le 30 décembre 2022 à 04:26

Le RC Lens s’est contenté d’un match nul pour son retour en Ligue 1 ce jeudi. Franck Haise s’est projeté sur le choc contre le PSG.

Dauphin du Paris Saint-Germain, le Racing Club de Lens signait son retour à la compétition ce jeudi. Le RC Lens devait notamment s’imposer pour revenir à cinq points du leader parisien. Lequel s’est imposé d’une courte tête mercerdi contre le RC Strasbourg (2-1). Avant de recevoir l’OGC Nice, les Sang et or accusaient donc un retard de huit points sur le club francilien. Seulement, le club nordiste n’est pas parvenu à se défaire du Gym lors de cette affiche comptant pour la 16e journée de Ligue 1. Lensois et Niçois se sont quittés sur un score de parité (0-0) à l’Allianz Rivera. Lens voit sa série de cinq victoires de rang s’estomper contre le club azuréen. Le club artésien conserve néanmoins sa place de dauphin avec sept points de retard sur Paris et quatre unités d’avance sur Marseille (3e).

RC Lens : Franck Haise déjà tourné vers le PSG

Contre l’OGC Nice, Franck Haise est conscient que certaines absences ont pénalisé le Racing Club de Lens. « J’avais beaucoup de joueurs offensifs absents, donc il fallait faire des choix, je voulais garder des armes offensives sur le banc pour espérer faire la différence en cours de match. Je n’ai pas de regrets, je pense que ce point reflète bien la physionomie du match. Avec de meilleurs positionnements, je pense que l’on aurait pu être encore plus proche de marquer, c’est le seul petit regret que j’ai eu », a déploré le coach du RC Lens au micro de Canal Plus avant de se projeter sur la réception du Paris Saint-Germain lors de la prochaine journée.

« Maintenant, il faut bien récupérer car il y a eu beaucoup d'efforts ce soir. Un gros morceau, le PSG, arrive très vite », a prévenu le technicien nordiste. Le RC Lens reçoit le PSG lundi pour le choc au sommet de la 17e journée de Ligue 1. Une victoire est escomptée côté lensois pour revenir à 4 points des Rouge et bleu.