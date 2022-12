PSG Mercato : 600M€, Al-Khelaïfi tient trois offres concrètes !

Publié par JEAN-LUC D le 31 décembre 2022 à 15:31

Après avoir confirmé qu’il pourrait céder des parts minoritaires du club, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà reçu trois offres dans ce sens.

Dans une interview accordée à Talk Sport, Nasser Al-Khelaïfi déclarait récemment : « nous n’allons pas vendre le club. Mais pourquoi ne pas céder un petit pourcentage du club. Nous réfléchissons à différentes offres en fait (…) Les gens parlent toujours du Paris Saint-Germain et pensent que nous n'avons que de l'argent et que nous dépensons de l'argent... Ce n'est pas vrai. Si vous êtes propriétaire d'une entreprise, alors vous devez injecter de l'argent. Nous avons acheté le club pour 70 millions d'euros et maintenant il vaut plus de 4 milliards d'euros. » L’information avait fuité durant la Coupe du Monde au Qatar et semble se concrétiser en cette fin d’année. Le propriétaire du club de la capitale française serait sur le point de céder des parts du capital des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Trois investisseurs négocient avec le Qatar

D’après les informations du journaliste Ben Jacobs de CBS Sports, Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà reçu trois offres de participation minoritaire dans le capital du Paris Saint-Germain, dont deux émanant des États-Unis. Valorisant le club à plus de quatre milliards, ces investisseurs seraient prêts à mettre jusqu'à 600 millions d’euros pour récupérer le maximum des parts en vente. Les discussions sont rentrées récemment dans une nouvelle phase.

« Le PSG a reçu 3 offres formes pour des investissements mineurs. Deux viennent des États-Unis. Les discussions suivent maintenant leur cours. Il m’a été dit que les 3 investisseurs évaluent le club à plus de 4 milliards d’euros. QSI a acheté le PSG en 2011 pour 70 millions d’euros. S’il vend les 15% qu’il aimerait, il recevrait 600 millions d’euros.

Il est pensé que le pourcentage vendu ne sera pas tout à fait aussi haut, mais au moins 10%. Les détails sont toujours en discussion. QSI reste impliqué au PSG. Vendre une part va dans le fait de trouver un partenaire sur le long terme, pas de reculer. Aussi, après avoir investi à Braga, mes sources indiquent qu’un autre club européen sera probablement ajouté au modèle multiclubs l’an prochain », a expliqué le journaliste britannique.

La révolution annoncée par Al-Khelaïfi est donc en marche au PSG.