PSG Mercato : Al-Khelaïfi annonce une révolution historique à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 27 décembre 2022 à 04:07

La révolution annoncée au PSG depuis l’arrivée de Luis Campos est entrée dans une phase active avec un départ historique confirmé par Nasser Al-Khelaïfi.

Véritable incarnation du Paris Saint-Germain de l’ère QSI, Jean-Claude Blanc va quitter officiellement le club de la capitale. Arrivé en novembre 2011 en provenance de la Juventus Turin pour occuper le poste de directeur général, le dirigeant français va changer d’air et s’offrir un nouveau défi, comme annoncé dans un communiqué par Nasser Al-Khelaïfi ce lundi soir.

« Jean-Claude Blanc fera, après 12 saisons réussies, des adieux chaleureux au club pour poursuivre un nouveau défi professionnel en 2023 », a écrit le PSG sur son site internet. Un départ surprise qui a fait réagir le président des Rouge et Bleu. « Nous remercions sincèrement Jean-Claude pour sa fantastique contribution à l'histoire et au succès du Paris Saint-Germain pendant toutes ces années. Le Club s'est énormément développé durant cette période.

Nous sommes désormais en parfaite position pour faire passer le Club au niveau supérieur avec l’appui de la nouvelle équipe de direction qui sera annoncée ultérieurement. Nous souhaitons à Jean-Claude tout le succès possible pour son prochain défi professionnel en 2023. Il part avec notre gratitude, et restera pour toujours membre de notre famille », a assuré l’homme d’affaires qatari. Le principal concerné a également livré ses sentiments après l’annonce de son départ.

PSG Mercato : Jean-Claude Blanc en route pour l’OGC Nice ?

Après douze années de bons et loyaux services, Jean-Claude Blanc a décidé de mettre fin à ses fonctions de directeur général du Paris Saint-Germain. Il devrait rapidement rejoindre Ineos, le groupe à la tête de l'OGC Nice, à en croire les informations du quotidien L'Équipe.

« Les 12 dernières saisons ont été une formidable aventure professionnelle et je suis fier d'avoir aidé le Paris Saint-Germain à devenir la puissance sportive internationale qu'il est aujourd'hui. Au cours de cette période, le Club a remporté un nombre record de 53 trophées dans les sections football et multisports, tout en devenant l'une des marques de sport premium et lifestyle les plus prospères au monde. Je tiens à remercier personnellement le Président directeur général du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, pour son grand leadership, sa confiance et son amitié. Je souhaite à toute la famille du PSG un succès continu dans sa prochaine phase », a déclaré Jean-Claude Blanc.

Le quotidien précise que si le successeur de Jean-Claude Blanc n’est pas encore connu (bien que le profil de Grégory Durand, actuel directeur des affaires juridiques sportives du club, soit apprécié), d’autres membres de l’organigramme parisien pourraient plier bagage dans les prochaines semaines. Cela découle d’une profonde restructuration voulue par les dirigeants, avec le président Al-Khelaïfi qui travaillerait sur ce dossier depuis pas mal de temps.

Des informations confirmées dans la foulée par le PSG, qui dans son communiqué publié ce lundi a annoncé : « D'autres arrivées de cadres supérieurs au sein du Club seront annoncées au cours de la nouvelle année, alors que le Club poursuit sa transformation ».