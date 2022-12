PSG Mercato : Un favori se dégage pour remplacer Jean-Claude Blanc

Publié par JEAN-LUC D le 31 décembre 2022 à 19:31

En quête d’un nouveau directeur général pour remplacer Jean-Claude Blanc au PSG, qui a rejoint le groupe IENOS, Nasser Al-Khelaïfi tiendrait un favori pour le poste.

Confronté au départ de son directeur général délégué, Jean-Claude Blanc, Nasser Al-Khelaïfi s'active pour lui trouver un successeur. Dans son édition de ce samedi, le journal L’Équipe rapporte notamment que cinq candidats se dégagent déjà pour le poste. Le président du Paris Saint-Germain aurait toutefois une préférence parmi ces différents profils. Selon le média sportif, si l’actuel secrétaire général du club, Victoriano Melero, semble taillé pour le poste, le Champion de France en titre ne devrait pas privilégier une solution interne pour la succession de son ancien homme à tout faire.

Toujours selon la même source, Benoît Rousseau, président de l'association PSG et qui avait assuré la transition au moment du rachat du club en 2011, Sophie Jordan, membre du conseil d'administration des Rouge et Bleu et proche de Nasser Al-Khelaïfi, ainsi que Benjamin Morel, ancien vice-président de la NBA en Europe et actuel dirigeant du Tournoi des Six Nations, seraient également sur la short-list de QSI pour la succession de Jean-Claude Blanc. Mais un cinquième nom retiendrait particulièrement l’attention d’Al-Khelaïfi.

PSG Mercato : Jean-Claude Blanc remplacé par Ivan Gazidis ?

En effet, à en croire L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi verrait bien Ivan Gazidis remplacer Jean-Claude Blanc au sein de l’organigramme du Paris Saint-Germain. Ancien directeur général de l’AC Milan, passé aussi par Arsenal et le Championnat nord-américain, ce Sud-africain de 58 ans est souvent cité comme l’un des meilleurs dirigeants de clubs. Mais à ce jour, « deux noms parmi les candidats envisagés ont pris de l’avance. » En attendant de trouver son successeur, Jean-Claude Blanc et le PSG se sont mis d'accord pour que ce dernier assure une forme d'intérim avec son successeur jusqu'à la fin de la saison en cours.