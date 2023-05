Thiago Motta fait partie des options du PSG pour remplacer Christophe Galtier. Mais la presse du jour, l’OGC Nice, qui cherche un nouvel entraîneur, serait aussi intéressé par le coach de Bologne.

Mercato PSG : Thiago Motta rêve d’entraîner le Paris SG

Régulièrement suivit par Nasser Al-Khelaïfi depuis sa reconversion en tant qu’entraîneur, Thiago Motta figure sur la short-liste des dirigeants du Paris Saint-Germain pour remplacer Christophe Galtier dès cet été. Et d’après les informations divulguées ce vendredi par le quotidien L’Équipe, le président parisien verrait en l’arrivée de son ancien milieu de terrain le début du renouveau à l’image du FC Barcelone avec Xavi Hernandez. Cela tombe bien puisque le principal concerné « rêve du PSG et se sent prêt » pour en devenir l’entraîneur.

Toutefois, la personnalité du technicien italien de 40 ans « pourrait ne pas être compatible avec l’interventionnisme de Luis Campos », rapporte le journal sportif. Même si à Doha, on rêve d’un nom plus ronflant comme Zinédine Zidane ou encore José Mourinho, Thiago Motta se verrait bien succéder à Christophe Galtier et ne ferme pas la porte à un départ de Bologne cet été.« Il reste à savoir qui va décider de l’identité du prochain coach du PSG : le président, le conseiller sportif ou bien l’Émir en personne, depuis Doha », selon L’Équipe. Cependant, le PSG n’est pas seul sur ce coup.

Mercato PSG : Jean-Claude Blanc veut attirer Thiago Motta à Nice

En effet, L’Équipe assure qu’en plus du Paris Saint-Germain, l’OGC Nice serait aussi intéressé par les services de Thiago Motta. Sur la Côte d’Azur, Jean-Claude Blanc, ancien directeur général du club de la capitale française, serait très tenté par l’idée de collaborer avec Thiago Motta, si Didier Digard était finalement remercié en fin de saison. Pour autant, le nouvel homme fort des Aiglons n’aurait pas encore pris contact avec Motta ou son agent. Même si « l’idée de rejoindre un club aussi ambitieux et structuré que Nice ne serait pas pour déplaire à Motta. » Reste maintenant à savoir quel choix va faire Thiago Motta pour la suite de sa carrière.