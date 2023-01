PSG Mercato : C’est décidé pour la succession de Jean-Claude Blanc

Publié par JEAN-LUC D le 13 janvier 2023 à 00:07

Depuis l’annonce du départ de Jean-Claude Blanc, le PSG cherche un nouveau directeur général délégué. Une première décision serait arrêtée dans ce sens.

Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué du Paris Saint-Germain depuis le début du projet QSI en Ligue 1, a décidé de s’offrir un nouveau challenge en rejoignant le groupe INEOS, propriétaire notamment de l’OGC Nice, à compter du mois de février. De son côté, le club de la capitale va devoir lui trouver un successeur capable de permettre à l’écurie de Nasser Al-Khelaïfi de poursuivre son développement. À l'occasion de ses voeux au personnel du PSG, le président du PSG a prévu d'annoncer quelques changements au sein de l’organigramme du club pour suppléer Jean-Claude Blanc. Et aux dernières nouvelles, le patron des Rouge et Bleu aurait pris sa décision pour trancher cette question sensible.

PSG Mercato : Vers un intérim pour la succession de Jean-Claude Blanc ?

Dans son édition de ce jeudi, le journal L’Équipe rapporte que Nasser Al-Khelaifi aurait « opté pour une solution en interne » avec plusieurs dirigeants du Paris Saint-Germain pour assurer l’intérim de Jean-Claude Blanc durant les prochaines semaines. Le quotidien sportif cite ainsi Victoriano Melero, actuel secrétaire général du club, celui de Marc Armstrong, directeur des partenariats, et « peut-être aussi » Benoit Le Sech, directeur financier. Trois hauts responsables qui pourraient donc remplir les fonctions de l’ancien de la Juventus Turin avant de trouver le véritable prochain directeur général délégué des Rouge et Bleu.

Toujours selon la même source francilienne, Ivan Gazidis, qui a non seulement occupé le même poste à l’AC Milan, mais possède également le profil recherché, serait à l’heure actuelle le grand favori pour intégrer prochainement l’organigramme du PSG. Un communiqué de Nasser Al-Khelaïfi sur cette « refonte » de l’organigramme était même attendu pour ce jeudi. Le nouveau directeur général du PSG sera donc recruté à l'extérieur et avant Pâques.