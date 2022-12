PSG Mercato : Al-Khelaïfi annonce du lourd au Paris SG pour 2023

Publié par JEAN-LUC D le 27 décembre 2022 à 18:59

Nasser Al-Khelaïfi a officialisé le départ de Jean-Claude Blanc, lundi soir. Après son directeur général, le PSG promet d'autres annonces pour 2023.

Après douze années de bons et loyaux services, Jean-Claude Blanc a quitté le Paris Saint-Germain, où il occupait les fonctions de directeur général délégué depuis l’avènement de QSI. « Les douze dernières saisons ont été une formidable aventure professionnelle et je suis fier d'avoir aidé le PSG à devenir la puissance sportive internationale qu'il est aujourd'hui », a confié le dirigeant français de 59 ans.

Selon les informations du quotidien L’Équipe, du côté de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi espérait toujours retenir son collaborateur ces derniers jours, mais l’intéressé avait fait pris sa décision et fait part de son envie de quitter le Paris SG pour rejoindre la galaxie Ineos. Un départ qui marque la fin d’une ère et l’avènement d’une nouvelle structure organisationnelle chez les Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Des nominations importantes dans les tuyaux

Ce mardi, L’Équipe revient sur les coulisses du départ de Jean-Claude Blanc du Paris Saint-Germain. Le média sportif explique ainsi qu’avec les récents changements dans l’organigramme du club, l’influence du dirigeant français dans le domaine sportif avait décliné ces derniers mois. Même si son rôle sur le développement de la marque PSG et sa responsabilité sur certains grands projets (rénovation du Parc des Princes dans le cadre de l’Euro 2016, construction du centre d’entraînement de Poissy) auront été conséquents.

Concernant sa succession, Nasser Al-Khelaïfi a avoué que cela sera annoncé ultérieurement. « Nous sommes désormais en parfaite position pour faire passer le club au niveau supérieur avec l’appui de la nouvelle équipe de direction qui sera annoncée ultérieurement », a lancé le président parisien. L’Équipe rapporte qu’Al-Khelaïfi, qui a eu des réunions de travail à ce sujet à Doha pendant la Coupe du monde, affine cette restructuration depuis plusieurs semaines. Des annonces sont prévues début janvier.