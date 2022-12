PSG Mercato : Officiel, l’OGC Nice frappe un gros coup au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 27 décembre 2022 à 15:57

C’était dans les tuyaux depuis lundi soir, c’est désormais officiel. L’OGC Nice vient de s’offrir les services d’une figure de proue de l’ère QSI au PSG.

Directeur général délégué du Paris Saint-Germain depuis l’arrivée de QSI à la tête du Paris Saint-Germain en novembre 2011, Jean-Claude Blanc a quitté ses fonctions depuis lundi soir. « Dans le cadre de la transformation continue du Paris Saint-Germain sur et en dehors des terrains, Jean-Claude Blanc - Directeur général délégué du Paris Saint-Germain – fera, après 12 saisons réussies, des adieux chaleureux pour poursuivre un nouveau défi professionnel en 2023 », a annoncé le PSG dans un communiqué sur son site internet. Comme annoncé par le quotidien L’Équipe ces dernières heures, le dirigeant français de 59 ans a rejoint dans la foulée le groupe Ineos, qui appartient au milliardaire anglais Jim Ratcliffe, propriétaire de l’OGC Nice.

PSG Mercato : Jean-Claude Blanc, nouveau directeur exécutif d'INEOS Sport

Au lendemain de l’annonce officielle de son départ du Paris Saint-Germain, Jean-Claude Blanc a posé ses valises auprès du milliardaire Jim Ratcliffe en devenant le nouveau directeur exécutif d'INEOS Sport. L’ancien dirigeant de la Juventus prendra ses fonctions en février prochain et l’OGC Nice figurera notamment dans son domaine d'action.

« Je suis ravi d'accueillir Jean-Claude en tant que CEO d'INEOS Sport, avec ses nombreuses années d'expérience dans différents sports. Nous avons de grandes ambitions pour toutes nos équipes sportives avec une ambition particulière d'élever nos standards dans le football et Jean-Claude apportera son flair entrepreneurial et innovant à toutes nos équipes », s’est réjoui Jim Ratcliffe sur le site officiel des Aiglons.

« Je suis très honoré et fier de rejoindre Jim Ratcliffe et son impressionnante équipe de direction au sein d’INEOS. Je suis impatient de contribuer à la construction et au développement de tous les actifs sportifs d'INEOS et de guider, avec le conseil d'administration d'INEOS Sport, chacune des directions des équipes sportives existantes vers un succès encore plus grand », a quant à lui déclaré Jean-Claude Blanc.