FC Nantes-Auxerre : Kombouaré peut compter sur un atout de taille

Publié par Dylan le 31 décembre 2022 à 18:01

Le patron de la défense du FC Nantes sera bien là pour la réception de l'AJ Auxerre. Précieux pour ses coéquipiers, il devrait être titulaire.

Il fait partie des rares satisfactions d'Antoine Kombouaré au FC Nantes. Non, on ne parle pas de Ludovic Blas mais plutôt d'Andrei Girotto, le solide milieu défensif brésilien. Malgré les résultats en dent de scie de son club, qui n'a pu faire mieux qu'un nul contre l'ESTAC Troyes mercredi (0-0), il lui permet d'être beaucoup plus serein dans sa moitié de terrain.

Capable de jouer milieu défensif mais aussi défenseur central, le joueur est un atout considérable pour les Canaris. Cette saison, il a disputé 20 des 22 rencontres du FC Nantes, Ligue Europa et Ligue 1 confondues pour une passe décisive délivrée. « Je suis content d’aider l’équipe. Toute l’équipe a besoin de quelqu’un qui va au charbon, qui récupère les ballons, qui fait le « sale travail ». Parfois, je suis là pour faire ça » a-t-il confié au quotidien régional Ouest-France, tout sourire.

FC Nantes-Auxerre : Andrei Girotto, meilleur intercepteur et tacleur de Ligue 1

La force d'Andrei Girotto réside surtout dans sa manière d'anticiper les mouvements de ses adversaires. Ce talent n'a d'ailleurs pas manqué d'être remarqué par Ouest-France. Le journal rapporte que le milieu de 30 ans est celui qui réussit à la fois le plus d'interceptions (42 réussies) et de tacles (34 réussis) en Ligue 1. Il partage ce dernier titre avec Benjamin André, le milieu central du LOSC. Sa présence dans le onze de départ dimanche contre Auxerre (18ème, 13 pts) pourrait donc rassurer les supporters des Canaris, qui souhaitent voir enfin leur équipe s'imposer. Pour rappel, le FCN (16ème, 14 pts) n'a plus gagné dans l'élite depuis le 16 octobre dernier et un succès contre Brest (4-1). Soit une éternité.

Une défaite contre les Icaunais serait terrible, car c'est un duel entre deux équipes mal-classées. De son côté, Antoine Kombouaré, le coach du groupe professionnel espère voir quelques renforts arriver cet hiver. La piste Pape Abou Cissé (Olympiakos) est notament évoquée sur le plan défensif. Le technicien kanak pourra en tout cas compter sur le retour de Charles Traoré, qui était blessé jusqu'au match contre Troyes.