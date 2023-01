Stade Rennais : Genesio prépare des surprises face au Gym, la compo !

Publié par Enzo Vidy le 02 janvier 2023 à 10:16

Après la grosse déconvenue à Reims jeudi dernier, le Stade Rennais doit corriger le tir face au Gym. Voici la composition du SRFC.

Jeudi dernier à Reims, le Stade Rennais a repris le championnat de la pire des manières possibles. Sans idées offensivement, et fébriles défensivement, les Rouge et Noir ont été corrigés 3-1 face à une très belle équipe du Stade de Reims. Une défaite plus que logique, mais pas inquiétante, d'après les dires de Bruno Genesio en conférence de presse samedi dernier. " On peut toujours trouver plein d’explications, d’excuses, de tentatives de justifications à ce non-match. Ça peut arriver, mais il ne faut pas que ça se reproduise. Quand on veut jouer le haut de tableau, il faut être régulier. "

Ce lundi soir, le Stade Rennais reçoit l'OGC Nice, avec l'obligation de s'imposer pour effacer les doutes et rester en contact avec le podium, d'autant plus que la pression se fait de plus en plus forte au classement derrière le SRFC. En face, le Gym ne s'est pas imposé non plus pour son retour à la compétition jeudi dernier mais les Aiglons sont tout de même parvenus à mettre en échec le RC Lens de Franck Haise Et quand on regarde le match des Lensois face au PSG hier soir avec une victoire 3-1, il est légitime de se dire que l'OGC Nice a réalisé une belle opération face aux Sang et Or. Le Stade Rennais est donc prévenu, la tâche sera difficile face aux Niçois.

Stade Rennais : Quelques changements sont à prevoir par Bruno Genesio

Après le non-match de son équipe jeudi dernier, Bruno Genesio, entraîneur du Stade Rennais, devrait opérer quelques changements pour la réception de l'OGC Nice. Selon les informations de Ouest-France, Birger Meling devrait remplacer Adrien Truffert qui est passé complètement à côté de son match à Reims.

Au milieu de terrain, Xeka devrait prendre la place de Lesley Ugochukwu pour solidifier l'entrejeu breton et rivaliser avec le milieu niçois. Pour le reste, le duo Kalimuendo-Gouiri devrait être reconduit sur le front de l'attaque du Stade Rennais, au même titre que la charnière centrale Omari-Theate.

La compo probable du Stade Rennais face à l'OGC Nice :

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : H. Traoré (cap), W. Omari, A. Theate, B. Meling

Milieux : B. Bourigeaud, F. Tait, Xeka, M. Terrier

Attaquants : A. Kalimuendo, A. Gouri