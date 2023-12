Inscrit sur la liste des joueurs sur le départ du Stade Rennais, Arnaud Kalimuendo ne devrait pas manquer d'options pour poursuivre sa carrière.

Mercato RC Lens : Arnaud Kalimuendo dans l'impasse cette saison

Le Stade Rennais n'est pas actuellement au mieux de sa forme. Le club du Roazhon Park a connu une première partie de saison assez compliquée, avec notamment l'éviction de Bruno Genesio pour mauvais résultats. Sur les cinq dernières rencontres en championnat, Rennes n'a gagné que deux matchs, contre deux défaites et un nul. Avec une dixième place au classement de Ligue 1 avant la trêve hivernale, la direction du club est décidée à faire le grand ménage au sein de son effectif pour tenter de remonter la pente. Sur la liste des nombreux départs attendus figure le nom d' Arnaud Kalimuendo.

Le jeune attaquant de 21 ans est loin de convaincre depuis un an et demi qu'il s'est engagé avec Rennes. Cette saison, Arnaud Kalimuendo est encore à traîne, n'inscrivant que 3 petits buts et délivrant une passe décisive en 15 matchs disputés sur 17 possibles. Insuffisant pour aider les Bretons à sortir de leur mauvaise passe. D'après L'Equipe, le Stade Rennais et René Ruello songent à se séparer du joueur formé au Paris Saint-Germain afin de signer un autre attaquant.

Arnaud Kalimuendo de retour à Lens ?

C'est la rumeur qui agite dans le rang des Sang et Or depuis quelques heures et l'annonce du départ d' Arnaud Kalimuendo. A Lens, on ne serait pas contre l'idée de faire revenir celui qui a joué au Stade Bollaert entre 2020 et 2022, en prêt depuis le PSG. Il serait une bonne option pour Franck Haise qui se prépare à faire face à une hécatombe de départs de 7 joueurs en janvier prochain. Sauf que la direction lensoise devra casser sa tirelire si elle désire vraiment faire revenir le jeune international espoir français. Kalimuendo est évalué à 22 millions d'euros, un montant jugé un peu excessif pour les Sang et Or.