OM Mercato : C'est bouclé, une pépite quitte Marseille !

Publié par Enzo Vidy le 02 janvier 2023 à 15:46

Alors que Pablo Longoria travaille sur un renfort offensif, ça continu de s'agiter à l'OM dans le sens des départs. On fait le point.

En cette deuxième journée de mercato hivernal, les choses continuent d'évoluer à l' OM. Après avoir réussi à mettre fin au dossier Gerson samedi, qui durait depuis de longues semaines, Pablo Longoria continue de faire son grand ménage dans l'effectif d'Igor Tudor. Le but est simple, dégraisser l'effectif pour alléger la masse salariale en prêtant les joueurs en manque de temps de jeu afin de les faire progresser lors de leur retour à l' OM.

Depuis plusieurs jours, un prêt d'Isaak Touré à l'AJ Auxerre pour la deuxième partie de saison semblait de plus en plus proche d'aboutir, et c'est désormais chôse faite si l'on en croit les propos de l'entraîneur auxerrois, Christophe Pélissier, après la défaite de l'AJA à Nantes dimanche. " Il y a Issak Touré qui nous rejoint sur le plan défensif. Ça c'est acté. " C'est donc un deuxième départ en l'espace de trois jours bouclé par Pablo Longoria et l' OM.

OM Mercato : La priorité concerne une arrivée offensive

Avec le départ de Gerson et la grave blessure d'Amine Harit le 13 novembre dernier, l' OM se retrouve diminué dans le secteur offensif. Si Dimitri Payet semble en bien meilleure forme qu'en première partie de saison, Cengiz Under peine à retrouver son vrai niveau de la saison dernière. En conférence de presse samedi dernier, Igor Tudor a confirmé que l'arrivée d'un attaquant était une piste envisagée par les dirigeants de l' OM.

Reste à savoir qui sera l'heureux élu à débarquer sur la Canebière. Alors qu'Azzedine Ounahi reste toujours une option de choix, la piste Ruslan Malinovskyi est revenue à la surface prenant même de plus en plus d'ampleur ces dernières heures. Quoi qu'il en soit, Pablo Longoria semble avoir plusieurs idées en tête, de quoi ravir le peuple marseillais.