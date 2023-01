OM Mercato : Marseille a pris sa décision pour Mattéo Guendouzi !

Publié par Enzo Vidy le 02 janvier 2023 à 13:46

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes dimanche, l' OM a pris une importante décision pour l'avenir de Mattéo Guendouzi.

Arrivé à l' OM en 2021 sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance d'Arsenal, Mattéo Guendouzi s'est rapidement imposé comme un taulier dans l'effectif marseillais. D'abord sous les ordres de Jorge Sampaoli, le milieu de terrain olympien a explosé devenant en quelques matches un élément indispensable de l'équipe type du coach argentin. À l'issue de sa première saison à l' OM, ponctuée par une qualification en Ligue des Champions, Mattéo Guendouzi a définitivement été transféré à Marseille, grâce à un coup de génie de Pablo Longoria qui avait fixé le maintien en Ligue 1 comme condition pour lever l'option d'achat du joueur des Gunners.

Cet été, malgré le départ de Jorge Sampaoli, le joueur de 23 ans veut rester à l' OM, et sous l'impulsion d'Igor Tudor qui le positionne un peu plus haut sur le terrain, Mattéo Guendouzi reste fidèle à ses principes, continuant d'être la véritable plaque tournante de cette équipe marseillaise. Après une première partie de saison réussie, le joueur avait été appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde, où il ne jouera que 78 minutes face à la Tunisie. Mais depuis quelques jours, des rumeurs autour d'un potentiel départ de Mattéo Guendouzi ont vu le jour et font trembler toute la ville de Marseille. Néanmoins, ce lundi, l' OM a pris une grosse décision sur ce dossier.

OM Mercato : Mattéo Guendouzi ne quittera pas Marseille cet hiver

Si l'on en croit les informations révélées par L'Équipe, Mattéo Guendouzi va finir la saison avec l' OM. En effet, le média affirme que malgré les sollicitations de plusieurs clubs, le milieu marseillais devrait rester sur la Canebière jusqu'à la fin de la saison. De plus, aucune offre n'est parvenu à Pablo Longoria ces derniers jours. En conférence de presse samedi dernier pour évoquer la rencontre face à Montpellier, le coach de l' OM, Igor Tudor, a fait savoir que tout était quasiment acté dans le sens des départs. Les supporters marseillais peuvent donc respirer, Mattéo Guendouzi va poursuivre l'aventure avec ses coéquipiers.