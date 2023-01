RC Strasbourg : Nouvelle défaite au RCSA, un départ bientôt acté ?

Publié par Enzo Vidy le 02 janvier 2023 à 23:46

Ce lundi après-midi, le RC Strasbourg s'est incliné à la Meinau face à Troyes. Une défaite qui pourrait acter le départ d'un taulier du RCSA.

La crise est belle et bien réelle au RC Strasbourg. Si la défaite face au PSG laissait entrevoir des motifs d'espoir pour la deuxième partie de saison, ces lueurs se sont finalement envolées ce lundi. Opposé à Troyes pour son premier match de l'année, le RCSA a commis une entame de match cauchemardesque, comme c'est souvent le cas depuis le début de la saison. À la 16e minute de jeu, l'ESTAC ouvre le score grâce à Renaud Ripart, qui sera imité 4 minutes plus tard par Rony Lopes pour permettre à Troyes de faire le break.

Mais le RC Strasbourg va reprendre espoir à la 41e minute avec la réduction de l'écart d'Habib Diallo, avant d'égaliser à la 54e minute par l'intermédiaire d'Ismael Doukouré. La Meinau se met alors à rêver d'une remontada de son équipe, avant le terrible coup de froid de Xavier Chavalerin qui redonne l'avantage aux Troyens à 12 minutes de la fin du match. Au final, le RC Strasbourg s'incline 3-2 et reste 19e du championnat.

RC Strasbourg : Julien Stéphan peut-il survivre à cette nouvelle déconvenue ?

C'est la grande question qui risque d'animer les débats chez les supporters après la défaite du RC Strasbourg. À la tête du RCSA depuis le mois de mai 2021, Julien Stéphan vit des jours extrêmement difficiles. Depuis le début de la saison, son équipe s'est inclinée à 7 reprises et n'a gagné qu'un seul match en 16 journées.

Si le président, Marc Keller, a déclaré pendant la trêve que Julien Stéphan n'était pas menacé, il n'est pas impossible que le dirigeant voit les choses différemment après le match de ce lundi. 19e du championnat avec 4 points de retard sur le premier non relégable, la situation est plus qu'urgente au RC Strasbourg et le départ de Julien Stéphan du RCSA n'est peut-être plus qu'une question de jours.