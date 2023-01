RC Strasbourg Mercato : Un cadre du club intéresse l'Italie

Publié par Jules le 02 janvier 2023 à 10:07

Tandis que le mercato hivernal vient tout juste d'ouvrir ses portes, le RC Strasbourg pourrait perdre un joueur très important de son effectif actuel.

Après un début de saison très compliqué, le RC Strasbourg pointe actuellement à la 19e place de Ligue 1 avant sa rencontre contre l'ESTAC ce lundi après-midi. Une situation qui devient de plus en plus tendue, que ce soit pour les joueurs du RCSA ou pour l'entraineur, Julien Stéphan, dont l'avenir en Alsace semble être de plus en plus incertain. En effet, cette place au classement laisse craindre le pire pour les Strasbourgeois qui comptent déjà 4 points de retard sur le premier non relegable.

Malgré cela, le RC Strasbourg conserve un effectif talentueux avec de nombreux jeunes joueurs qui performent depuis plusieurs saisons en Ligue 1, comme on a pu le voir cette semaine contre le PSG. Un match frustrant pour les hommes de Julien Stéphan, durant lequel le RCSA a bien joué, mais n'a pas pu s'imposer. Les bonnes performances de certains éléments, couplé aux mauvais résultats sportifs du club poussent plusieurs clubs à s'intéresser à des joueurs strasbourgeois pour se renforcer cet hiver, notamment à Jean-Ricner Bellegarde.

RC Strasbourg Mercato : La Salernitana veut s'offrir Jean-Ricner Bellegarde

Formé au RC Lens, Jean-Ricner Bellegarde est arrivé au RC Strasbourg en 2019 et s'y est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable. En effet, le milieu de terrain de 24 ans possède de nombreuses qualités qui en font un très bon joueur de Ligue 1 avec le RCSA depuis plusieurs saisons déjà. C'est probablement cela qui a poussé la Salernitana à pister le Strasbourgeois, comme le révèle Foot Mercato.

Actuelle 12e de Serie A, la Salernitana veut se renforcer dès cet hiver pour tenter de consolider cette place et valider son maintien au plus vite cette saison. Pour ce faire, le club italien voudrait donc attirer Jean-Ricner Bellegarde, qui évolue au RC Strasbourg, pour garnir un peu son milieu de terrain.