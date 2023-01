FC Barcelone Mercato : Le Barça coche le nom du remplaçant de Depay

Publié par Thomas G. le 04 janvier 2023 à 07:08

Toujours en quête de nouveaux renforts offensifs, le FC Barcelone souhaiterait recruter un nouvel attaquant pour succéder à Memphis Depay.

Le FC Barcelone a démarré un nouveau projet depuis le retour de Joan Laporta en tant que président du club. Les Blaugranas souhaiteraient poursuivre leur politique de recrutement pour retrouver les sommets. Cette saison, les hommes de Xavi sont toujours en course pour remporter la Ligue Europa, la Coupe du Roi et la Liga. En parallèle, les dirigeants du Barça aimeraient recruter un nouvel attaquant pour pallier au futur départ de Memphis Depay.

Selon les informations de Fichajes, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur l’international ivoirien Wilfried Zaha. L’attaquant de Crystal Palace est en fin de contrat dans six mois et sa situation contractuelle pourrait faciliter son arrivée au Barça. L’attaquant de 29 ans est désormais libre de négocier et de s’engager dans le club de son choix. L’ancien ailier de Manchester United souhaiterait quitter Crystal Palace pour franchir un cap et disputer la Ligue des Champions.

Les dirigeants du FC Barcelone pourraient transmettre une première offre à l’entourage de Wilfried Zaha dans les prochains jours. L’attaquant ivoirien est capable de jouer sur le côté et dans l’axe, son arrivée permettrait à Xavi d’avoir de nouvelles options. Wilfried Zaha pourrait aussi être le remplaçant de Ferran Torres qui est également sur le départ.

FC Barcelone Mercato : Le Barça prépare son mercato

Depuis l’élimination du FC Barcelone en phases de poules de la Ligue des Champions, les Blaugranas font face à une nouvelle crise. Le Barça pourrait être interdit de recrutement cet hiver par la Liga si les Catalans ne réduisent pas leur masse salariale.

Dans cette optique, le FC Barcelone souhaiterait continuer à se renforcer en recrutant des joueurs en fin de contrat. En plus de Wilfried Zaha, les Blaugranas sont également intéressés par N’Golo Kanté, Jorginho, Inigo Martinez, Youri Tielemans et Yousoufa Moukoko. Le Barça pourrait ainsi poursuivre la restructuration de l’effectif de Xavi sans indemnité de transfert.