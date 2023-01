Real Madrid Mercato : Le Real prépare la succession de Courtois

Publié par Thomas G. le 04 janvier 2023 à 01:08

Conscient de la qualité de son effectif, le Real Madrid souhaiterait prolonger le contrat d'un espoir pour anticiper la succession de Courtois.

Les dirigeants du Real Madrid veulent préparer l’avenir en démarrant un nouveau projet. L’objectif des Merengues est de rajeunir l’effectif de Carlo Ancelotti pour pérenniser le club et se maintenir au sommet. Le Real Madrid s’est notamment renseigné sur Jude Belligham, Enzo Fernandez et Alphonso Davies. Les Merengues pourraient également se trouver des solutions internes pour l’avenir.

Selon les informations de Marca, le Real Madrid aurait transmis une offre à Andriy Lunin pour prolonger son contrat. Les Merengues sont très satisfaits des prestations et du niveau affiché par la doublure de Thibaut Courtois. Les dirigeants du Real aimeraient prolonger le contrat du gardien ukrainien jusqu’en juin 2026. La décision finale devrait donc revenir à Andriy Lunin qui souhaite obtenir plus de temps de jeu pour faire décoller sa carrière.

L’international ukrainien n’est plus satisfait par son statut de doublure au sein de la Casa Blanca et les négociations sont au point mort. Les Merengues souhaiteraient offrir un nouveau contrat longue durée au gardien ukrainien pour l’incorporer dans le nouveau projet. Les dirigeants du Real Madrid comptent sur Andriy Lunin pour succéder à Thibaut Courtois en tant que numéro 1. Reste à savoir si l’international ukrainien acceptera de patienter avant d’avoir sa chance au Real.

Real Madrid Mercato : Le Real veut prolonger ses cadres

Le Real Madrid pourrait être l’un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. Les Merengues ont les moyens de réaliser un mercato historique avec en point d’orgue la signature de Jude Bellingham. Les Madrilènes souhaiteraient prolonger plusieurs éléments importants de l’effectif de Carlo Ancelotti avant le mercato estival. En plus d’Andriy Lunin, Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos et Vinicius Jr pourraient prolonger leurs contrats avec le Real. Cette saison pourrait être historique pour les Madrilènes qui pourrait de nouveau remporter la Liga et le championnat d’Espagne grâce à leurs cadres.