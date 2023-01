RC Lens : Seko Fofana dévoile le point fort de Franck Haise

Publié par Jules le 03 janvier 2023 à 23:38

Alors que le RC Lens vient de battre le PSG ce dimanche au stade Bollaert, Seko Fofana a révélé l'un des atouts de son entraîneur, Franck Haise.

Depuis qu'il a pris la tête de l'équipe première en 2020, Franck Haise a considérablement transformé le RC Lens, qui était alors en Ligue 2. Grâce à un style de jeu porté vers l'avant et des bons coups sur le marché des transferts, le coach des sang et or a réussi à hisser son équipe tout en haut du tableau en Ligue 1, à la lutte pour la Ligue des Champions qui fait désormais partie des objectifs, moins de trois ans après le retour du Racing Club de Lens dans l'élite du football français.

Ce dimanche, le RC Lens a de nouveau montré de quoi il était capable en s'imposant 3-1 face au PSG sur sa pelouse, et en devenant la première équipe à vaincre la bande à Mbappé cette saison, toutes compétitions confondues. Franck Haise y est pour beaucoup dans ce succès, comme l'a expliqué Seko Fofana après le match. En effet, le capitaine du RCL a tenu à faire les louanges de son coach suite à la belle victoire des Lensois face au Paris Saint-Germain.

RC Lens : La communication, gros point fort de Franck Haise selon Fofana

Si Franck Haise a su appliquer sa belle vision du jeu avec le RC Lens, il n'en reste pas moins un homme qui échange énormément avec ses joueurs afin d'avoir leur ressenti avant les matchs, quitte à devoir changer d'approche, comme l'a révélé Seko Fofana à Amazon Prime. "Avec Franck Haise, on essaye de trouver les solutions pour la mise en place de notre pressing, explique le capitaine du RCL. À la vieille de match, on ne devait pas presser ainsi normalement. On a donc refait un changement tactique. Je tiens à dire que le coach est à l’écoute des joueurs et c’est très important, il y a énormément de communication entre lui et nous."

Désormais, le RC Lens ne doit pas s'enflammer et continuer sur sa lancée pour tenter de conserver sa belle deuxième place au classement de Ligue 1, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions à l'issue de la saison.