OM Mercato : Arsenal concurrence Marseille pour un crack de Ligue 1

Publié par Timothée Jean le 04 janvier 2023 à 12:09

Toujours à la recherche d’un nouveau renfort dans l’entrejeu, l’ OM est à la lutte avec Arsenal pour la signature d’une sensation de Ligue 1.

Connu pour ses compétences sur le marché des transferts, le président de l’ OM, Pablo Longoria, a déjà trouvé une solution pour compenser le départ de Gerson. L’international brésilien a récemment rejoint Flamengo contre un chèque estimé à 20 millions d’euros, bonus compris, et laisse une place qu’il faudra rapidement combler.

Conscient de cette situation, le président phocéen a rapidement jeté son dévolu sur Azzedine Ounahi dans l’optique de le remplacer. Interrogé récemment par L’Équipe, Pablo Longoria a lui-même confirmé cet intérêt pressant pour le jeune milieu de terrain d’Angers SCO, en indiquant qu’il « a à la fois des capacités athlétiques et techniques » qui correspondent parfaitement au style de jeu mis en place par Igor Tudor.

Véritable sensation de la Coupe de monde, l’international marocain est courtisé par la direction de l’ OM qui a entamé des manœuvres concrètes afin de boucler sa signature durant le mercato hivernal. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille seraient même en négociations avancées avec leurs homologues angevins dans le but de finaliser ce deal. Sauf que les exigences du SCO retardent pour l’instant l’aboutissement de ce deal. La lanterne rouge du championnat de France attendrait pas moins de 25 millions d’euros pour acter le départ de son jeune crack. L’ OM envisagerait ainsi d’utiliser le montant récupéré sur le départ de Gerson pour financer l’arrivée d’Azzedine Ounahi. Toutefois, l’ OM devra faire vite, car la concurrence s'agrandit et elle est d'un sacré niveau.

OM Mercato : Arsenal s'immisce dans le dossier Azzedine Ounahi

Après le Mondial au Qatar, Azzedine Ounahi a vu sa cote monter en flèche sur le marché des transferts. En plus de l' OM, Naples, du FC Barcelone, d'Almeria ou encore Leicester, c’est au tour d’Arsenal de s’inviter dans la bataille pour la signature de l'international marocain. Comme l’indique le média britannique The Guardian, les Gunners ont coché le nom du jeune milieu de terrain d’Angers et préparaient déjà une offre pour son transfert. Cette intrusion d’Arsenal dans ce dossier ne fait pas vraiment les affaires de l’ OM. Car si le SCO ne ferme pas la porte pour un départ de son joueur, les dirigeants angevins comptent le céder au plus offrant.

La direction d'Angers joue la montre afin de faire grimper les enchères pour sa pépite. De son côté, Azzedine Ounahi fait déjà le tri pour sa future destination. S’il n’exclut pas une arrivée à l’ OM, le natif de Casablanca accorderait pour le moment sa priorité à Naples. Autant dire que l’ OM semble mal embarqué dans ce dossier, même si tout reste encore possible durant ce mercato.