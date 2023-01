OM Mercato : Pablo Longoria veut signer deux renforts en attaque

Publié par Timothée Jean le 04 janvier 2023 à 15:09

Après avoir officialisé trois départs cet hiver, l’ OM devrait s’activer dans le sens des arrivées. Deux nouveaux renforts sont attendus en attaque.

En ce début du mercato hivernal, il y a eu du mouvement du côté de l’ OM. Après avoir envoyé l’attaquant Luis Suarez à Almeria sous la forme d’un prêt, le club phocéen a officialisé, ce mardi, les départs successifs d’Isaak Touré et Gerson. Le jeune défenseur central a été prêté à l’AJ Auxerre pour six mois, tandis que le milieu de terrain brésilien a été transféré à Flamengo. Absent des plans d’Igor Tudor, le joueur de 25 ans est retourné dans son ancien club contre une somme qui avoisinerait les 20 millions d’euros.

Selon les indiscrétions du journaliste Florent Germain, son départ de l’ OM a été vécu comme un véritable soulagement en interne. D'autant plus que les dirigeants marseillais sont finalement parvenus à toucher un joli chèque sur son transfert. Le retour de Gerson à Flamengo est donc une belle opération financière pour l’Olympique de Marseille, qui aura des moyens importants pour financer son recrutement hivernal. D’ailleurs, le confrère ajoute que l’ OM est déjà à l’œuvre pour boucler l’arrivée d'au moins deux renforts dans le domaine offensif. Pablo Longoria en aurait même fait sa priorité pour ce mercato hivernal.

OM Mercato : Malinovskyi reste une priorité pour Marseille

Suite au départ acté de Gerson, l’ OM s’active pour le remplacer au plus vite. Le président phocéen Pablo Longoria a d’ailleurs, à maintes reprises, confirmé qu’il cherchait à renforcer son secteur offensif. Et si Dimitri Payet est revenu au premier plan, les dirigeants de l' OM savent qu’il faudra attirer de nouvelles recrues offensives cet hiver. Cela pourrait être Ruslan Malinovskyi. Le milieu offensif de l’Atalanta Bergame était déjà proche de rejoindre l' OM lors du dernier mercato. Les Marseillais avaient multiplié les propositions pour son transfert, sans succès. Après cette première tentative manquée, le club phocéen serait revenu à la charge pour sa signature cet hiver.

Selon La Provence, les discussions entamées avec le club italien portent sur un prêt. Et malgré les exigences élevées de l’Atalanta Bergame, l’ OM serait toujours en contact avancé avec l’international ukrainien et le club italien en vue de trouver un terrain d’entente pour son transfert. Les dirigeants marseillais aiment beaucoup le profil de Ruslan Malinovskyi et espèrent pouvoir le recruter cet hiver. Sauf que l’Atalanta Bergame privilégie pour l’instant un transfert sec et attendrait environ 10 millions d'euros pour acter le départ de son joueur, dont le bail expire dans six mois.

De plus, d’autres prétendants, comme West Ham, seraient prêts à répondre favorablement aux exigences du club italien. Afin d’anticiper un éventuel échec sur cette piste prioritaire, l’ OM explore en parallèle d’autres dossiers. Le nom d’Azzedine Ounahi est évoqué. Mais là encore, le club phocéen devra se montrer très généreux pour mener à bien cette opération. Les prochains jours s’annoncent donc très mouvementés du côté de Marseille.