PSG : La grande annonce de Lionel Messi après son retour

Lionel Messi a effectif son grand retour à l’entraînement avec le Paris SG ce mercredi. L’Argentin a annoncé la couleur pour son retour.

La série d’invincibilité du Paris Saint-Germain a pris fin dimanche sur la pelouse du RC Lens. Le PSG a démarré la nouvelle année sur une défaite (3-1) contre le club nordiste. Bénéficiant de quelques jours de repos, Lionel Messi était indisponible pour cette rencontre. Sacré champion du monde avec l’Argentine, le septuple Ballon d’Or a obtenu des jours de repos supplémentaires de la part de sa direction. La Pulga n’a effectué son retour au Camp des Loges que ce mercredi. Il a notamment reçu une haie d’honneur et un trophée remis par Luis Campos suite à son sacre au Mondial. Après ce sacre, l’ancien Blaugrana a annoncé la couleur pour son retour à la compétition.

PSG : Lionel Messi annonce déjà la couleur après son retour à Paris

Au micro de PSG TV, Lionel Messi a tenu à remercier le club et ses coéquipiers suite à l’accueil reçu. Il s’est également projeté sur la deuxième partie de saison qu’il l’attend avec les Rouge et bleu. « Je suis très heureux d’être revenu. Je veux remercier tout le monde pour l’accueil que j’ai reçu de tout le personnel, de mes coéquipiers et du staff. Je suis content et je vais me préparer pour les échéances qui arrivent ! », a assuré l’Argentin déjà auteur d’une première partie de saison exceptionnelle avec Paris.

L’attaquant de 35 ans a inscrit 12 buts et délivré 14 passes décisives en 19 apparitions. Le PSG aura besoin de son champion du monde pour les grosses échéances à venir, notamment la double confrontation contre le Bayern Munich. Ce sera en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Avant ce rendez-vous, le Paris SG fera son entrée en lice en Coupe de France ce vendredi sur la pelouse de Châteauroux. Un rendez-vous pour lequel Messi est néanmoins incertain.