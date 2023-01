PSG Mercato : Le joli geste de Al-Khelaïfi pour prolonger Messi !

Publié par Thomas le 05 janvier 2023 à 09:00

Alors que Lionel Messi a fait son retour à l'entraînement du PSG, son président Nasser Al-Khelaïfi préparerait un cadeau pour le convaincre de signer.

Arrivé hier matin au camp d'entraînement du Paris Saint-Germain, Lionel Messi avait été chaudement accueilli par les joueurs et salariés du club, trois semaines après sa Coupe du Monde remportée face à la France de Kylian Mbappé au Qatar. Tout sourire, La Pulga avait reçu une haie d’honneur, couronnée d’un trophée remis par son directeur du football, Luis Campos. « Je suis très heureux d’être revenu. Je veux remercier tout le monde pour l’accueil que j’ai reçu de tout le personnel, de mes coéquipiers et du staff. Je suis content et je vais me préparer pour les échéances qui arrivent », évoquait dans la foulée le septuple Ballon d’Or.

Mais son retour, aussi important soit-il sur le plan sportif, marque une étape majeure dans les négociations pour sa prolongation. Sous contrat jusqu’en juin au PSG, Léo semble bien parti pour étendre son aventure chez les Rouge et Bleu, où il se sent davantage épanoui que lors de l’exercice passé. Une tendance qui pourrait s’officialiser dans les prochains jours, d’autant que Nasser Al-Khelaïfi prévoit une belle surprise au joueur de 35 ans.

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi veut prendre Messi par les sentiments

Afin de définitivement convaincre Lionel Messi de poursuivre au PSG, le président du club francilien a planifié une cérémonie grandiose la semaine prochaine pour célébrer le titre de champion du monde glané par l’attaquant. D’après le Mundo Deportivo, Nasser Al-Khelaïfi devrait accompagner sa star au Parc des Princes avant PSG-Angers le 11 janvier pour lui rendre hommage après son Mondial XXL au Qatar. Une attention qui, selon la source, chercherait à faire plaisir à l’ex-Barcelonais en vue d’une extension prochaine de son contrat. Pour rappel, les dirigeants parisiens ont placé Messi, au même titre que Kylian Mbappé, au centre de leur projet la saison prochaine. Mettant en retrait la troisième star de la MNM, Neymar Junior, qui pourrait être vendu en 2023.