Stade Rennais Mercato : Florian Thauvin pour remplacer Terrier ?

Publié par JEAN-LUC D le 05 janvier 2023 à 15:05

À la recherche d’un attaquant pour pallier la grave blessure de Martin Terrier, le Stade Rennais pourrait accueillir Florian Thauvin.

Gravement blessé au genou lors de sa précieuse victoire face à l’OGC Nice (2-1), Martin Terrier ne rejouera plus avec le Stade Rennais jusqu’à la fin de la saison. Un coup dur pour le SRFC qui pourrait profiter de ce mercato hivernal pour mettre la main sur un attaquant capable de prendre la place de son serial buteur lors des six prochains mois. Si Bruno Genesio a pour le moment porté son choix sur l'international belge Jérémy Doku (20 ans) pour le poste, les dirigeants bretons seraient à la recherche d’un profil beaucoup plus convaincant pour dynamiser le secteur offensif du Stade Rennais. Florian Thauvin pourrait ainsi débarquer au Roazhon Park d’ici le 31 janvier prochain, en provenance des Tigres UANL.

Stade Rennais Mercato : Florian Thauvin à la place de Martin Terrier ?

Touché aux ligaments croisés et au ménisque du genou droit, lundi soir, face à l’OGC Nice, Martin Terrier devrait passer sur le billard dans quelques jours comme l’a indiqué le Stade Rennais dans un communiqué officiel. Déterminé à accrocher une place européenne en fin de saison, le club breton aimerait frapper un gros coup en attaque cet hiver pour remplacer son meilleur buteur. Selon les informations relayées par Le Quotidien du Sport, Bruno Genesio et Florian Maurice penseraient notamment à Florian Thauvin. En quête d’un nouveau point de chute pour le reste de la saison, sous la forme d’un prêt, l’ancien attaquant de l’OM, poussé vers la sortie par les Tigres de Monterrey intéresserait le SRFC.

Le portail sportif explique toutefois qu’aucun contact direct n’a pour le moment été établi avec le club mexicain pour évoquer la possibilité d’un prêt de l'ancien marseillais, mais les dirigeants rennais seraient d’accord sur le profil du champion du monde 2018 pour remplacer temporairement Martin Terrier. L’objectif de Florian Maurice serait de négocier rapidement un terrain d’entente en laissant une partie du salaire du joueur à la charge des Tigres. Toujours selon la même source, Thauvin serait d’ores et déjà enchanté à l’idée de signer son retour en Ligue 1 et de disputer la Ligue Europa.