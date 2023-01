RC Lens : Le RCL à nouveau touché par une blessure

Publié par Enzo Vidy le 05 janvier 2023 à 18:05

À deux jours de son 32e de finale de Coupe de France, le RC Lens fait face à une nouvelle blessure au sein de son effectif.

Toujours sur son petit nuage après l'incroyable performance face au PSG dimanche dernier à Bollaert (3-1), le RC Lens s'apprête à démarrer son aventure en Coupe de France avec un déplacement à Linas-Montlhery pour les 32es de finale. Pour l'occasion, l'entraîneur du RCL, Franck Haise, était présent face à la presse pour évoquer cette rencontre qui se jouera samedi prochain à 15h30, et a notamment fait un point de santé sur le groupe du RC Lens, en annonçant une rechute concernant Wesley Saïd.

"Wesley s’est fait une petite gène à la dernière seconde de l’entraînement sur un penalty. Même si cela ne semble pas méchant, c’est quand même musculaire. Il sera forfait pour le match de coupe et pour le déplacement à Strasbourg. On verra si on a une chance de le récupérer un peu plus tard." Une bien mauvaise nouvelle pour le RC Lens qui voit son secteur offensif être à nouveau diminué.

RC Lens : Les nouvelles sont plutôt bonnes pour David Pereira da Costa

Touché à l'épaule depuis la fin du mois de décembre, le milieu offensif du RC Lens, David Pereira da Costa est sur le chemin de la guérison d'après Franck Haise. "David Pereira da Costa va mieux. Il a travaillé normalement durant toute la semaine sans pour autant que l’on puisse dire qu’il est totalement à 100%. Si demain il est dans le même état de forme qu’hier et aujourd’hui, il fera partie du groupe. Ça donnera un élément de réponse pour la suite."

Pour rappel, une opération était récemment évoqué pour le jeune milieu offensif portugais suite à son problème à l'épaule, ce qui l'aurait éloigné des terrains jusqu'à mi-avril. Son retour est donc une excellente nouvelle pour le RC Lens, en espérant qu'il n'y ait pas de rechute.