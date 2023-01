OL Mercato : Le Bayern vient chercher le successeur de Pavard à Lyon

Publié par JEAN-LUC D le 06 janvier 2023 à 00:21

Alors que Benjamin Pavard a fait part de son envie de découvrir un nouveau challenge, le Bayern Munich viserait une pépite de l’OL pour sa succession.

Au Bayern Munich depuis juillet 2019 et malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Benjamin Pavard avait annoncé, en novembre dernier, son envie d’embrasser un nouveau challenge après sept années passées en Bundesliga.

« J’ai un immense respect pour le Bayern, j’y ai appris l’exigence du très haut niveau et c’est un honneur de porter ce maillot. Après, cela fait sept ans que je suis en Allemagne, j’ai tout gagné avec le club. Je ne suis pas contre découvrir un nouveau projet. C’est peut-être le moment. Pourquoi pas découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture ? Mais il faut que le projet sportif soit intéressant », avait expliqué le Champion du monde 2018 dans un entretien accordé eu quotidien L’Équipe.

Pas forcément opposé à un départ du défenseur polyvalent de 26 ans, le club allemand préparerait déjà une offensive dans l’optique de sa succession. Et cela pourrait concerner l’Olympique Lyonnais.

OL Mercato : Malo Gusto au Bayern pour remplacer Pavard ?

En effet, les journalistes Philipp Kessler et Mano Bonke ont confirmé ce jeudi l’intérêt du Bayern Munich pour la pépite de l’OL, Malo Gusto. Formé à Lyon, le joueur de 19 ans est déjà considéré comme un futur crack à son poste. Associé à plusieurs grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, le jeune protégé de Laurent Blanc pourrait filer en Bundesliga la saison prochaine. En effet, le club allemand pourrait lancer une offensive dans l’optique de la succession de Benjamin Pavard, qui ne fait plus l’unanimité au FC Hollywood.

Toujours selon les mêmes sources, les dirigeants de la formation française ne seraient pas forcément fermés à l’idée d’un transfert de Malo Gusto lors du mercato de l’été prochain. Le contrat de l’international espoir français expirant en juin 2024, et les négociations pour une prolongation étant mal engagées. D’après les renseignements recueillis par Sky Sports, la direction lyonnaise évaluerait le natif de Décines-Charpieu entre 30 et 40 millions d’euros.