Hyères-OM : La compo tombe, Igor Tudor avec cinq changements

Publié par Timothée Jean le 06 janvier 2023 à 15:51

L’ OM affronte samedi Hyères dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre, Igor Tudor prévoit plusieurs changements.

Après sa victoire face à Montpellier (1-2), l’ OM se prépare à jouer son deuxième match de la semaine. Samedi après-midi à 15h30, l’Olympique de Marseille se déplace au stade Martigues pour affronter Hyères dans le cadre du 32e finale de la Coupe de France. Et pour cette rencontre, l’entraîneur Igor Tudor sera privé de plusieurs cadres. Le technicien croate devra faire sans ses deux pistons habituels, puisque Nuno Tavares est suspendu pour trois matchs et Jonathan Clauss s’est blessé aux adducteurs. L’international français devrait faire son retour sur les terrains la semaine prochaine.

Après un début de saison décevant, Dimitri Payet semble avoir retrouvé son meilleur niveau de jeu. Avec une silhouette plus affûtée, le capitaine de l’ OM s’est mis en évidence lors des dernières rencontres des Phocéens en enchaînant de bonnes prestations. Toutefois, le Réunionnais, absent à la séance d’entraînement ce jeudi, ne sera pas de la partie face à Hyères. Il sera probablement ménagé, idem pour Samuel Gigot. Lors de sa récente conférence de presse, l’entraîneur de l’ OM a lui-même confirmé ces quatre absences.

OM : Dimitri Payet menagé, Bamba Dieng titulaire

Face à cette situation, Igor Tudor a prévu de faire tourner son équipe. Au poste de gardien de but, le titulaire habituel, Pau Lopez, cédera sans doute sa place à Ruben Blanco. L’axe de la défense sera certainement composé de Chancel Mbemba, Eric Bailly et Leonardo Balerdi. Issa Kaboré et Sead Kolasinac devraient logiquement remplacer, poste pour poste, Jonathan Clauss et Nuno Tavares. Tandis que l’entrejeu de l’ OM devrait être animé par la paire Guendouzi-Gueye.

Igor Tudor procédera aussi à un turnover en attaque. L’entraîneur marseillais annonçait déjà que Bamba Dieng devrait débuter le match face au club varois. L'attaquant sénégalais devrait être associé dans le secteur offensif aux côtés d'Alexis Sanchez et Cengiz Ünder. C’est donc avec un effectif amoindri que l’ OM se présentera ce samedi face à Hyères.

La compo probable de l’ OM face à Hyères :

Gardien : Ruben Blanco

Défenseurs : Chancel Mbemba, Eric Bailly, Leonardo Balerdi

Milieux de terrain : Issa Kaboré, Mattéo Guendouzi, Pape Gueye, Sead Kolasinac

Attaquants : Bamba Dieng, Cengiz Ünder, Alexis Sanchez