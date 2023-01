OM : De nouvelles inquiétudes pour Igor Tudor avant Hyères

Publié par Timothée Jean le 05 janvier 2023 à 14:21

L’ OM affronte samedi Hyères FC dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Igor Tudor risque d’être privé de plusieurs cadres pour ce choc.

L’Olympique de Marseille a bien démarré l’année 2023. Après sa large victoire face à Toulouse (6-1), l’ OM est parvenu à s’imposer lundi dernier sur la pelouse de Montpellier (2-1). Ces deux matches de reprise post-Coupe du monde ont ainsi permis aux Phocéens de revenir sur le podium de la Ligue 1. L’Olympique de Marseille n’est plus qu’à quatre points du RC Lens, deuxième du championnat, et évite de se faire larguer dans la course aux places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions.

Sur un très bon rythme en championnat, l’ OM s’apprête maintenant à affronter Hyères FC dans le cadre des 32es de finale de la Coupe du France. L’objectif est simple pour les Phocéens, il faudra s’imposer face aux pensionnaires de National 2 afin de se qualifier pour la suite de la compétition. À l’approche de ce choc Hyères-OM qui se déroulera ce samedi à 15h30 au stade Martigues, les Marseillais peaufinent les derniers réglages afin d’être dans une forme optimale face au club varois. De ce fait, une séance d’entraînement a lieu ce jeudi matin à la Commanderie, et l'entraîneur Igor Tudor a enregistré quatre absents, en plus d’Amine Harit, blessé.

OM : Quatre absents à l’entraînement de Marseille avant Hyères

Le journaliste pour Maritima Médias, Karim Attab, assure en effet que Dimitri Payet, Nuno Tavares et Samuel Gigot n’étaient pas présents à cette séance d’entraînement. Les raisons de cette absence n’ont pas été précisées. Comme pressenti, Jonathan Clauss a, lui aussi, manqué à l’appel. Et pour cause, l’international français s’est blessé aux adducteurs lors de la victoire face au MHSC. Il devrait faire son retour sur le rectangle vert dès la semaine prochaine. Son absence est un coup dur pour Igor Tudor et l’ OM qui perd son piston droit titulaire. Expulsé en fin de rencontre face au Montpellier HSC pour une balayette sur Souquet, Nuno Tavares a écopé de trois matches de suspension. Il manquera sans doute le match de l' OM face à Hyères.

L’entraîneur de l' OM, Igor Tudor, devrait faire le point sur son groupe lors de la prochaine conférence de presse. En attendant, le président du club varois Mourad Boudjellal peste toujours contre la délocalisation de cette rencontre. Il espère tout de même que son équipe réalisera un exploit ce samedi face à l’ OM. L’ancien patron du RC Toulon du Top 14 a ainsi invité les fans à miser sur une qualification de Hyères. « La cote est à 29. Je vous incite à parier sur nous parce samedi vous allez être surpris samedi à 15h30. Je le rappelle, mais un billet de 100 euros cela fait 2.900 euros et cela permettra de payer une demie facture d’électricité », a-t-il plaisanté dans des propos rapportés par RMC Sport.