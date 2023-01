Stade Rennais Mercato : Genesio dévoile le remplaçant de Terrier

Publié par Thomas le 06 janvier 2023 à 17:51

Forcément très impacté par le forfait longue durée de sa star Martin Terrier, l'entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, a évoqué son remplaçant.

Décidément, le SRFC n’est pas verni avec ses cadres depuis le début de saison. Privé dès la reprise de sa révélation défensive Warmed Omari, le club breton avait enregistré quelques semaines plus tard le forfait de son homme fort de l’entrejeu, Baptiste Santamaria, poussant alors la direction à recruter le Portugais Xeka. Mais si les deux joueurs du Stade Rennais ont acté leur retour pour 2023, Bruno Genesio a connu en parallèle une terrible déconvenue, la lourde blessure de Martin Terrier, meilleur buteur des Rouge et Noir depuis la saison dernière. Touché contre l’OGC Nice en début de semaine, la star offensive du SRFC est quasi assurée de ne plus rejouer de la saison, une déconvenue de taille pour son entraîneur qui remue ciel et terre pour débusquer son remplaçant dans le couloir gauche.

« C’est un coup dur pour lui, il était au sommet de ce qu’il pouvait faire. Malheureusement ce sont des choses qui arrivent dans la vie d’un footballeur », déclarait ce vendredi Bruno Genesio en conférence de presse. Quelques minutes plus tard, c’est son avant-centre, Amine Gouiri, qui déplorait l’absence du maître à jouer rennais, alors qu’une certaine harmonie semblait être trouvée dans ce secteur depuis plusieurs mois. « C’était notre leader d’attaque, c’est à nous de faire sans lui maintenant. Je ne pense pas que cela va changer notre style de jeu. Je ne me mets pas de pression particulière, on est plusieurs à devoir pallier son absence, c'est à nous de faire plus. »

Stade Rennais Mercato : Bruno Genesio travaille sur le remplaçant de Terrier

Si la nouvelle est dure à encaisser pour le Stade Rennais, Bruno Genesio se doit logiquement de concevoir une équipe sans son meilleur joueur, et là encore, les spéculations sont de mise. En pleine période de mercato, l’option d’une signature offensive semble cohérente, alors que les noms de Florian Thauvin et même Sofiane Boufalont récemment été associés à un transfert au SRFC. Un recrutement qui pourrait intervenir ces prochaines semaines donc, même si les options se font rares à une telle période de l’année. « Trouver le remplaçant de Martin Terrier, ce n’est pas possible. On est en réflexion, on s’interroge. On peut essayer de trouver un joueur du même style que Martin, ou alors faire confiance aux joueurs que l’on a », a indiqué le coach du Stade Rennais cet après-midi.

Face à la difficulté du marché actuel, la solution interne est pour l’instant l’idée la plus plausible pour l’équipe bretonne. « Il y a Jérémy Doku, Kamaldeen Sulemana, le retour de Désiré Doué, Amine Gouiri est aussi capable de jouer sur le côté gauche », confirme Bruno Genesio qui pourrait être amené rapidement à revoir son schéma tactique pour la deuxième partie de saison.

Rennes pourrait en effet évoluer avec un seul avant-centre, probablement Arnaud Kalimuendo, pour laisser le côté gauche à la recrue Amine Gouiri. Décevant depuis son arrivée en 2020, l'international belge Jérémy Doku aura également une belle carte à jouer ces six prochains mois, lui qui semble retrouver une certaine régularité après de longues semaines de blessure. Si aucun indice n’a été dévoilé par le technicien rennais ce vendredi, un premier élément de réponse sera donné demain soir contre les Girondins de Bordeaux en Coupe de France.