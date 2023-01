ASSE Mercato : Une figure de Sainté donne son avis sur Larsonneur

Publié par ALEXIS le 06 janvier 2023 à 19:21

Une figure de l’ ASSE, désormais reconverti en tant qu'entraîneur des gardiens à Valenciennes, a livré son opinion sur Gautier Larsonneur à Saint-Etienne.

L’ ASSE a un nouveau gardien de but, en la personne de Gautier Larsonneur. Dans les tuyaux depuis l’ouverture officielle du mercato hivernal, sa signature à l’AS Saint-Etienne a été rendue officielle ce vendredi. Il s’est engagé avec les Verts jusqu’en juin 2025 et sera le portier titulaire l’équipe de Laurent Batlles.

La troisième recrue hivernale de l’ ASSE devrait être titulaire, mardi, face au Stade Lavallois à 20h45, lors de la 18e journée de Ligue 2, à Geoffroy-Guichard. L’entraîneur de Saint-Etienne compte sur lui pour renforcer un secteur défensif défaillant pendant la première moitié de saison. « Gautier Larsonneur est un jeune gardien qui possède déjà une large expérience des championnats français dans lesquels il s’est distingué, et sera, j’en suis sûr, un artisan de notre maintien », s’est réjoui Laurent Batlles.

ASSE Mercato : Gautier Larsonneur ? Une bonne pioche pour Jérémie Janot

Le choix porté sur le gardien de but de 25 ans est validé par Jérémie Janot (45 ans), figure de l' ASSE. Selon lui, c'est une bonne pioche pour les Verts « L’ ASSE a trouvé son nouveau Spiderman », a-t-il commenté dans un message sur Twitter, en réponse à l’adieu de son poulain au club nordiste. « Merci mon gamin. Je te souhaite le meilleur dans un club que je connais par coeur », a ajouté l’emblématique gardien de but stéphanois, qui a maintenant en charge les gardiens de l’équipe professionnelle de Valenciennes.

Prêté à Valenciennes pour une saison, le 12 juillet 2022, Gautier Larsonneur n’est pas allé au bout de son contrat. Il était pourtant le dernier rempart du "Véha", et a ainsi joué les 17 premiers matches de Ligue 2, en entier. Au moment de quitter Valenciennes pour l' ASSE, il a adressé un message d’adieu à toutes les composantes du club, mais surtout à son entraîneur particulier. « Un énorme merci à mon entraineur des gardiens, Jérémie Janot, qui m'a relancé, fait progresser encore et encore, a été le fruit de mon épanouissement en tant que sportif de haut niveau et surtout en tant qu'homme […] », a écrit le nouveau portier de l’ ASSE sur Instagram.