PSG Mercato : Le Real Madrid réserve un vilain tour au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 07 janvier 2023 à 00:21

Déterminé à frapper fort sur le mercato cet été, le Real Madrid pourrait gâcher les plans du PSG pour une star de Premier League.

Dans une interview accordée récemment à Record, Bernardo Silva a clairement annoncé son envie de quitter Manchester City pour s’offrir un nouveau challenge. « J'ai 29 ans cet été et il me reste deux ans de contrat. Mon contrat prend fin quand j'aurai 31 ans et je ne cache pas mon envie d'aller voir un autre projet. Si vous me demandiez ce que je pensais il y a 10 ans, mon but était de revenir à Benfica à 32 ans. Maintenant ? Tout dépendra de l'été prochain », a déclaré le milieu offensif portugais.

Une envie de changement que le Paris Saint-Germain souhaiterait mettre à profit pour tenter de convaincre l’ancien meneur de jeu de l’AS Monaco de rejoindre ses rangs dès l’été prochain. Et même si le FC Barcelone se présente comme un sérieux concurrent dans ce dossier, Luis Campos compte sur la puissance financière du PSG, mais surtout sur la présence de Kylian Mbappé pour convaincre son ancien coéquipier de le retrouver dans la capitale. Mais les Rouge et Bleu devront désormais compter avec l’entrée en lice du Real Madrid dans la course à la signature de Bernardo Silva.

PSG Mercato : Bernardo Silva convoité par le Real Madrid pour remplacer Toni Kroos

En effet, selon les informations divulguées ce vendredi par le journal espagnol Sport, la direction des Merengues étudierait sérieusement l'option Bernardo Silva afin de prévoir un éventuel départ de Toni Kroos, dont le contrat arrive à sa fin le 30 juin prochain. La liste des courtisans prestigieux s'allonge donc pour le milieu offensif de Manchester City, dont la valeur marchande est estimée à 80 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Sous contrat avec les Citizens jusqu'en juin 2025, l’ancien prodige du Benfica Lisbonne pourrait ainsi devenir l’un des gros tubes du marché des transferts de l’été 2023. Le Paris Saint-Germain sait donc à quoi s'en tenir sur cette piste.