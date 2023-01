PSG Mercato : Bernardo Silva lance un message fort à Luis Campos

Publié par JEAN-LUC D le 03 janvier 2023 à 00:16

Placé dans le viseur de Luis Campos, conseiller football du PSG, depuis l’été passé, Bernardo Silva a fait un nouveau point sur sa situation avec Manchester City.

Suivi de près par le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, Bernardo Silva est finalement resté à Manchester City à la fin du mercato estival passé. Selon plusieurs sources, Luis Campos avait même formulé une offre de 80 millions d’euros aux Citizens pour tenter de récupérer le milieu de terrain de 28 ans. Mais l’ancien coéquipier de Kylian Mbappé à l’AS Monaco aurait dit non au PSG, le compatriote de Cristiano Ronaldo souhaitant rejoindre le FC Barcelone. Et les derniers propos du principal concerné vont davantage alimenter les rumeurs autour de son avenir.

PSG Mercato : Bernardo Silva veut découvrir un autre projet

À l’instar de son entraîneur Pep Guardiola, Bernardo Silva ne compte pas lui aussi s’éterniser à Manchester City. Recruté en juillet 2017 contre un chèque de 50 millions d’euros, l’international portugais souhaite découvrir un autre challenge avec huit saisons passées sous les couleurs des Skyblues. Interrogé par le quotidien Record, le natif de Lisbonne a ouvertement laissé entendre qu’il veut changer d’air l’été prochain.

« J'ai 29 ans cet été et il me reste deux ans de contrat. Mon contrat prend fin quand j'aurai 31 ans et je ne cache pas mon envie d'aller voir un autre projet. Si vous me demandiez ce que je pensais il y a 10 ans, mon but était de revenir à Benfica à 32 ans. Maintenant ? Tout dépendra de l'été prochain », a déclaré le partenaire d’Erling Haaland ce lundi.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Bernardo Silva pourrait donc réclamer son départ à l’issue de l’exercice en cours. Mais Luis Campos devra s’attendre à une grosse concurrence sur cette piste. Xavi Hernandez étant toujours chaud à l’idée d’accueillir le numéro 20 de City au Barça.