OM Mercato : Le transfert d'un attaquant se refroidit en Série A

Publié par Dylan le 07 janvier 2023 à 10:07

Ce n'est pas une surprise : l'OM veut se renforcer dès cet hiver. Pourtant, la piste d'une cible de longue date devrait se refroidir en Série A.

L'Olympique de Marseille devrait réaliser moins de folies cet hiver sur le mercato. Après avoir fait venir de nombreux joueurs cet été, comme Alexis Sanchez, Eric Bailly, Samuel Gigot ou encore Nuno Tavares, le club phocéen continue néanmoins de prospecter. Les pistes sont réduites mais certaines ont le mérite d'attirer l'attention. C'est notamment le cas de Ruslan Malinovskyi, l'attaquant ukrainien de l'Atalanta Bergame (Série A).

Alors que l'OM devrait affronter le Hyères FC ce samedi en vue des 32èmes de finale de la Coupe de France, sa direction espère toujours le recruter après des semaines de négociations. Pour rappel, un transfert sous la forme d'un prêt serait à l'étude selon le quotidien régional La Provence. Mais aucune solution n'a été trouvée pour l'arrivée du joueur de 29 ans. Un échange avec Cengiz Ünder, son homologue olympien faisait partie des propositions, tout comme un prêt avec option d'achat.

L'Atalanta refuse toute offre de prêt de l'OM pour Ruslan Malinovskyi

S'il n'y a pas d'accord pour le transfert de Ruslan Malinovskyi, c'est surtout à cause de l'Atalanta Bergame selon La Provence et Le Phocéen. L'actuel 7ème du championnat italien ne voudrait pas entendre parler d'un prêt pour son joyau. Mais d'après RMC Sport, l'Olympique de Marseille ne compte pas abdiquer pour autant. Pisté depuis plusieurs mois par la direction phocéenne, le joueur serait toujours sa priorité sur le plan offensif.

En attendant que la situation se décante, le club phocéen espère boucler quelques départs pour renflouer ses caisses. Possible titulaire contre le Hyères FC, Leonardo Balerdi serait proche d'un départ à l'Ajax Amsterdam. Estimé à 10 millions d'euros sur le site Transfermarkt, le défenseur central argentin ne devrait toutefois pas partir pour ce montant. En revanche, le jeune milieu de terrain Oussama Targhalline et le défenseur Isaak Touré ont déjà été prêtés, respectivement à Alanyaspor (Süper Lig) et à l'AJ Auxerre.