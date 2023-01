ASSE Mercato : Arrivée de Larsonneur, Loïc Perrin surpris

Publié par Dylan le 07 janvier 2023 à 13:58

L'ASSE a trouvé son nouveau gardien cet hiver : Gautier Larsonneur. Arrivé en provenance du Valenciennes FC, son transfert a surpris Loïc Perrin.

L'AS Saint-Étienne peut être ravie. Après une première moitié de saison compliquée, marquée par une place de lanterne rouge en Ligue 2, le club forézien a acté l'arrivée de Gautier Larsonneur. Le portier français, prêté par Brest à Valenciennes depuis juillet dernier, a rejoint les Verts pour un contrat de deux ans et demi minimum. Son transfert intervient dans le meilleur dans des moments pour l'ASSE, car le club cherchait un nouveau gardien cet hiver.

Pourtant, ce poste avait été renforcé l'été dernier avec l'arrivée de Matthieu Dreyer. L'ancien du FC Lorient avait d'ailleurs rassuré pour ses premiers matchs en réalisant notamment le premier clean-sheet des Verts cette saison (5-0 contre Bastia, 30 août dernier). Mais ses performances ont été moins régulières au fil des semaines, et le joueur a commencé à montrer des signes de fébrilité. Des signes qui ont contribué à changer les plans de la direction stéphanoise pour le mercato hivernal.

ASSE Mercato : Loïc Perrin remercie Jérémie Janot pour Larsonneur

Auteur d'une bonne première partie de saison, Gautier Larsonneur doit apporter un nouveau souffle chez les Verts. C'est ce qu'espère en tout cas la direction, elle qui doit effacer le statut de pire défense de Ligue 2 (31 buts encaissés en 17 matchs) du club. En attendant, elle peut remercier Jérémie Janot, l'entraîneur des gardiens du Valenciennes FC et légende de l'ASSE (386 matchs). Celui-ci a influencé le choix de Gautier Larsonneur d'après les propos ce dernier en conférence de presse.

Loïc Perrin, coordinateur sportif de l'AS Saint-Étienne, avoue pourtant ne pas avoir pris contact avec lui : « Non je n’ai pas eu Jérémie (Janot) pour Gautier (Larsonneur). Je préférais au départ que cela se fasse sans Jérémie et maintenant je vais l’appeler par contre » a-t-il déclaré en conférence de presse, reconnaissant envers lui. Auteur de 17 matchs en Ligue 2 cette saison avec le VAFC, le portier de 25 ans était également la personne idéale pour relancer les Verts selon Janot. Après Brest et Valenciennes, il va connaître un troisième club cette saison avec l'ASSE.