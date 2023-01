ASSE : Du nouveau sur la situation de Dreyer à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 02 janvier 2023 à 19:16

La vérité éclate enfin à l' ASSE après la supposée mise à l'écart du portier Matthieu Dreyer par son entraîneur, Laurent Batlles.

Accrochée par le SM Caen à Geoffroy-Guichard, le 30 décembre dernier, l’ ASSE reprendra la Ligue 2 face au Stade Lavallois, le 10 janvier, soit après la trêve hivernale. Comme contre le Stade Malherbe, l’AS Saint-Etienne recevra encore son adversaire, lors de la 18e journée du championnat. Très probablement sans les supporters des Kops, qui ont décidé de reconduire leur boycott lors de la venue de Laval dans le Forez. Lanterne rouge de la Ligue 2 avec seulement 12 points en 17 journées disputées, l’ ASSE a pourtant bien besoin du soutien de tout le peuple vert, surtout dans le Chaudron, afin de pousser son équipe de coeur vers le maintien.

Parlant de maintien, Laurent Batlles cherche toujours des solutions pour sortir son équipe de la zone rouge. Après trois défaites consécutives, il a réussi à mettre fin à la série négative, en arrachant un nul dans le temps additionnel contre le SM Caen (1-1), grâce à son joker Gaëtan Charbonnier. Un match que Matthieu Dreyer (33 ans) n’avait pas disputé. Portier N°1 de l’ ASSE, il avait été écarté au profit du jeune Boubacar Fall (22 ans).

ASSE : Dreyer écarté pour ses contreperformances, mais aussi des raisons extra-sportives

L’entraineur de l' ASSE avait fait un choix fort face aux Normands, en ne retenant pas le portier recruté cet été, dans son groupe. C’est bien Étienne Green qui était la doublure de Boubacar Fall lors de la 17e journée. « C’est difficile de répondre à cette question. Je préfère ne pas y répondre. Je suis désolé. Cela reste en interne », avait confié Laurent Batlles en conférence de presse pour justifier la mise à l'écart du portier.

Trois jours plus tard, la vraie raison de l’absence du gardien de but est révélée. D’après le quotidien Le Progrès et l'insider stéphanois @GaelB42, Matthieu Dreyer aurait été « sanctionné par la direction pour avoir manqué la reprise le 1er décembre ». « Il a été écarté, conséquence de performances médiocres, mais aussi de raisons extra-sportives », a précisé la source, avant de lâcher l’alerte suivante : « Le malaise semble profond […] » Rappelons que l' ASSE est en quête d'un gardien de but cet hiver.