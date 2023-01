ASSE Mercato : Un deal entre le Havre et Saint-Etienne se complique

Publié par ALEXIS le 07 janvier 2023 à 16:20

Annoncé sur un coup à l' ASSE cet hiver, Le Havre se serait tourné vers une autre piste, vu qu'il ne parvient pas à s'entendre avec les Stéphanois.

Lancé en Ligue 1 par Claude Puel puis confirmé comme l’une des révélations de l’ ASSE la saison dernière, Saïdou Sow est en grande difficulté lors de l’exercice actuel. Il a été renvoyé en équipe réserve en début de saison, car le nouvel entraineur de l’AS Saint Etienne ne compte pas sur lui. Laurent Batlles a fait venir trois défenseurs centraux chez les Verts cet été : Jimmy Giraudon, Anthony Briançon et Léo Petrot, reléguant ainsi Aboulaye Bakayoko (20 ans) et Mickaël Nadé (23 ans) sur le banc de touche de l’ ASSE, leur club formateur. Freiné du coup dans sa progression, Saïdou Sow pourrait se relancer dans un autre club de Ligue 2. Son profil plait au Havre AC comme l’a révélé L’Équipe récemment.

Actuel leader de L2, le club normand est à la recherche de renforts afin de finir en tête du championnat, pour ainsi retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Mais les premiers contacts noués entre le HAC et l’ ASSE pour le défenseur de 20 ans ne sont pas allés au bout. Les Verts n’auraient pas été convaincus par la proposition du club normand. Alors qu'une éventuelle offensive du Havre pour le joueur formé à l’académie de Saint-Etienne est envisageable, le club du Calvados se serait tourné vers une autre option.

ASSE Mercato : Le Havre active l'option Kinkoue pour oublier Saïdou Sow

D’après les informations de Loïc Tanzi, le Havre AC s’intéresse désormais à Etienne Youte Kinkoue (21 ans), un imposant défenseur (1,96 m). Le dossier du Franco-Camerounais de l’Olympiakos (Grèce) serait même sur le point d’être bouclé. La source annonce sa signature imminente avec Le Havre AC. « Étienne Youte Kinkoue va s’engager avec Le Havre dans les prochaines heures », a indiqué le journaliste de L’Équipe. Si la signature de Saïdou Sow au Havre est compromise, il est possible qu'il rebondisse dans un autre club. D'ailleurs le SC Bastia serait aussi intéressé par les services du joueur formé en partie à Troyes, puis à l'Inter Milan.