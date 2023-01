OL Mercato : Laurent Blanc rassure pour une pépite en attaque

Publié par Ange A. le 08 janvier 2023 à 06:32

L’ OL a dominé le FC Metz pour sa première en Coupe de France. Laurent Blanc a tenu à conforter une pépite annoncée sur le départ.

Battu par Clermont en championnat lors de sa dernière sortie, l’Olympique Lyonnais a renoué avec le succès. Samedi, l’ OL s’est imposé deux buts à un contre le FC Metz. Une rencontre qui restera particulière pour Bradley Barcola. Titularisé par Laurent Blanc au moment où son avenir est sujet aux spéculations, l’ailier lyonnais a signé son premier but en professionnel. L’Équipe a notamment fait part des velléités de départ de Barcola cet hiver en vue d’engranger un meilleur temps de jeu. L’attaquant âgé de 20 ans a ouvert le score contre les Grenats. De quoi ravir son entraîneur. Le coach des Gones se satisfait de la qualification de Lyon et de la prestation du Baby-Gone.

OL Mercato : Blanc invite Barcola à la patience

Au sortir de la victoire de l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc a invité sa pépite à la patience. « Je sais que c’est dur pour Bradley Barcola. On a beaucoup de joueurs offensifs. Il a pu s’impatienter. Il a bien travaillé. Il a eu la bonne attitude. Il a joué avec son insouciance. Il va très vite et n’est pas maladroit devant le but. Qu’il continue comme ça », a confié le coach de l’ OL avant d’annoncer des rotations en cette deuxième partie de saison.

« On doit enchaîner à Nantes. Les matchs vont se rapprocher. J’espère que j’aurai un peu plus le choix dans mes compositions les prochaines semaines. On va s’entraîner demain. On y verra plus clair », a poursuivi l’entraîneur des Gones. Le principal concerné s’est réjoui de son premier but en professionnel avec son club formateur. Il est désormais tourné vers les prochains rendez-vous. De quoi rassurer quant à son avenir à Lyon.