OL Mercato : Une pépite de l'Olympique Lyonnais demande à partir !

Publié par Enzo Vidy le 05 janvier 2023 à 16:35

Alors que le mercato hivernal est ouvert depuis dimanche dernier, une pépite de l' OL envisage de quitter le club dès cet hiver.

Les jours continuent de s'assombrir à l' OL. Malgré un léger rebond face au Stade Brestois le 28 décembre dernier, les hommes de Laurent Blanc ont de nouveau chuté à domicile face à Clermont dimanche. L'ambiance au sein du club n'est pas idéale, et les supporters ont exprimé leur mécontentement mercredi soir dans un communiqué, annonçant de futures actions pour faire tomber des têtes au sein de la direction lyonnaise. Côté mercato, plusieurs mouvements ont eu lieu depuis dimanche dans l'effectif de l' OL.

Lundi matin, Dejan Lovren a fait son grand retour à l'Olympique Lyonnais, presque dix ans après avoir quitté le club. Dans le sens des départs, le jeune Florent Sanchez Da Silva est de nouveau parti en prêt aux Pays-Bas, en première division hollandaise. Et d'après les dernières tendances, les choses devraient continuer à bouger dans les prochaines heures, avec un départ qui se précise de plus en plus à l' OL.

OL Mercato : Bradley Barcola veut partir en prêt cet hiver

Si l'on en croit les dernières informations de L'Équipe révélées ce jeudi, l'attaquant de l' OL, Bradley Barcola, souhaiterait changer d'air lors du mercato hivernal. Mécontent de son faible temps de jeu cette saison, le jeune joueur de 20 ans voudrait partir en prêt dans le but de progresser et d'avoir une chance de s'imposer à l' OL lors de son retour.

Le média précise que plusieurs clubs ont déjà manifesté leur intérêt pour Bradley Barcola. C'est notamment le cas de l'ESTAC, du RC Strasbourg, du FC Metz mais aussi du Nîmes Olympique. Néanmoins, la piste la plus sérieuse concerne Saint-Gall, club de première division suisse, qui serait actuellement en pleine négociation avec l' OL pour un prêt. C'est donc un nouveau départ qui est en passe de se concrétiser chez les Gones cet hiver.