PSG Mercato : Harry Kane prêt à rejoindre le Paris SG pour Mbappé ?

Publié par JEAN-LUC D le 08 janvier 2023 à 12:47

Réclamé par Kylian Mbappé pour remplir le rôle de pivot en attaque, Harry Kane pourrait quitter les rangs de Tottenham pour rejoindre le PSG. Explications.

Désireux de voir débarquer un attaquant capable d’évoluer en pivot afin de lui permettre d’avoir plus de liberté sur le terrain, Kylian Mbappé aimerait que le Paris Saint-Germain recrute Harry Kane l’été prochain. En effet, selon les informations relayées il y a quelques jours par le média Ok Diario, le buteur de Tottenham serait le choix de Mbappé pour le poste de numéro 9 des Rouge et Bleu la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international anglais de 29 ans pourrait les rangs des Spurs l’été prochain s’il ne paraphe pas un nouveau bail. Aux dernières nouvelles, le Paris SG pourrait avoir une ouverture dans ce dossier.

PSG Mercato : Harry Kane menace Tottenham pour Antonio Conte

Pur produit du centre de formation de Tottenham, Harry Kane pourrait ne pas faire toute sa carrière à Londres. D’après les renseignements de Football Insider, le capitaine de la sélection anglaise attendrait de voir quel sera le sort réservé à son entraîneur Antonio Conte en fin de saison avant de prendre une décision concernant son avenir avec le club londonien. En cas de départ du technicien italien, Kane claquerait la porte pour aller vers un nouveau challenge la saison prochaine.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Antonio Conte serait pour le moment loin d'une prolongation avec Tottenham. Le Champion de France en titre pourrait donc avoir sa chance avec le buteur anglais. Cependant, il écarterait toute idée d’un départ durant ce mercato de janvier.